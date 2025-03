Cristiano Romani diventa vice presidente del comitato di Vannacci

Cristiano Romani è il nuovo coordinatore del comitato "Il mondo al contrario". Da ieri ricopre questo ruolo per l’Italia centrale e quindi le regioni della Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Ad ufficializzarlo è stato il presidente nazionale del comitato Fabio Filomeni che sta guidando la trasformazione del movimento in partito politico intorno al "Vannacci pensiero". Romani è stato il promotore delle iniziative che hanno portato ad Arezzo Vannacci, prima per presentare i suoi libri e poi per il comizio per le elezioni europee.