"Così Terranuova più inclusiva", arrivano 106mila euro di finanziamenti

Un passo avanti verso l’inclusività. Terranuova Bracciolini sarà sempre più accessibile grazie ad alcuni interventi che andranno a migliorare l’accessibilità nelle aree pubbliche. La Regione Toscana ha infatti concesso al Comune di Terranuova un importante finanziamento nell’ambito del progetto "Un territorio inclusivo", destinato a migliorare l’accessibilità e l’inclusività in diversi spazi pubblici, con un’attenzione particolare alle persone con disabilità. Si tratta di un investimento complessivo di oltre 106mila euro, di cui 84mila coperti da Regione Toscana e circa 22mila a carico del Comune, questo progetto ha come obiettivo la creazione di un ambiente più accogliente, con un focus particolare sulle persone con disabilità.

"Con il progetto ‘Un Territorio Inclusivo’ – ha affermato l’assessore al sociale Giulia Bigiarini – facciamo un passo importante verso una città più accessibile per tutti e tutte. Gli interventi previsti riguardano ambiti fondamentali come lo sport, la scuola, gli uffici pubblici e le aree verdi, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e permettere a tutti i cittadini di fruire pienamente degli spazi pubblici". I primi interventi riguarderanno il parco giochi in piazza Coralli e il Palageo, spazi particolarmente frequentati dalla comunità che, grazie al progetto, diventeranno più inclusivi e accessibili. Per quanto concerne il Palageo, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo accesso pedonale dal parcheggio limitrofo, con una pendenza adeguata a superare le difficoltà derivanti dall’inclinazione della rampa esistente. Inoltre, sarà potenziata la segnaletica per favorire l’accesso sicuro e agevole alle attività .I lavori sono già in corso e verranno completati entro la fine del mese. Il parco giochi in Piazza Coralli prevede la riqualificazione dell’area con una pavimentazione accessibile a carrozzine e deambulatori. Inoltre, saranno installati giochi inclusivi e pannelli ludici interattivi, pensati per stimolare le capacità cognitive dei bambini. Quest’intervento è stato affidato e la conclusione è prevista entro maggio. Gli altri interventi, che si concretizzeranno nel corso del biennio 2025-2026, riguardano il circolo bocciofilo in piazza Coralli, il palazzetto dello sport, viale Piave e alcuni uffici pubblici.

Francesco Tozzi