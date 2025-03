Così si previene l’azzardo tra giovani

Si chiama ludopatia, ma proprio qui in Valtiberina c’è già chi l’ha ribattezzata "azzardopatia" per specificare meglio il tipo di gioco dal quale si ha dipendenza. In questo contesto, si inserisce l’iniziativa di venerdì 14 marzo all’auditorium della scuola primaria "Collodi" di Sansepolcro, dove gli studenti dell’istituto di istruzione secondaria superiore "Città di Sansepolcro" avranno la possibilità di conoscere e interagire con il professor Vincenzo Mauro, docente di statistica all’Università di Macerata.

Il professor Mauro, molto seguito nei vari account social, è conosciuto anche per le recenti partecipazioni televisive al programma "Striscia la notizia", in cui ha proposto riflessioni e studi sulle combinazioni dei pacchi nel noto format televisivo "Affari tuoi", in onda in prima serata su Rai Uno. Ai ragazzi del "Città di Sansepolcro", il docente proporrà un approfondimento sul tema della ludopatia, che si prefigura come un’occasione formativa preziosa, di approccio e confronto con una realtà preoccupante, piuttosto diffusa ed attuale.

A questo proposito – come già evidenziato - la prevenzione del gioco d’azzardo patologico e la promozione di una cultura del divertimento sano sono gli obiettivi di "Più Gioco, Meno Azzardo", un progetto del Ser.D. della Asl Toscana Sud Est che per tutto il 2025 proporrà un fitto programma di eventi in Valtiberina.