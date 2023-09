Così la mappa della sosta. Tavanti rilancia la app di Atam

AREZZO

Il Mercato Internazionale si prepara ad arrivare in città e con lui anche migliaia di aretini, provenienti dalla provincia, ma non sono da trascurare i visitatori da varie città toscane e dalla vicina Umbria e non solo. Insomma l’evento che animerà il fine settimana dal 6 all’8 ottobre richiederà un notevole impegno dal punto di vista logistico, come sottolineato anche da Carla Tavanti, presidente di Atam. "Non è mai semplice organizzare un evento come un mercato - ha sottolineato Tavanti - nel contesto di un centro storico di una città medievale". Per l’occasione, ha poi spiegato Tavanti, sarà a disposizione dei visitatori il parcheggio Mecenate con tariffe agevolate che prevedono 0,70 euro per la prima ora, 1 euro per la seconda, 1,30 euro per la terza dopo di che tutta la giornata avrà un costo di tre euro. Importante sarà anche l’apporto del Baldaccio. Tariffa giornaliera agevolata anche per i bus (parcheggio Rossellino) e camper in via Duccio da Boninsegna e via Pier Luigi da Palestrina. Ma soprattutto, come ricordato da Tavanti la possibilità di poter utilizzare la app Atam parking. "Tramite la app è possibile senza alcun costo aggiuntivo allungare la sosta - ha precisato - senza contare che l’utilizzo della app permetterà nel periodo natalizio di poter beneficiare di una scontistica particolare. Ecco perchè invitiamo gli aretini a installarla ed utilizzarla fin da adesso".