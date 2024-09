Cortonart torna nel centro storico. Street food, mercatini e musica

CORTONA

È un altro degli appuntamenti immancabili sul finire dell’estate. Da giovedì a domenica la città etrusca torna ad ospitare Cortonart, un’occasione per vivere un’esperienza divertente e gustosa, dedicata a grandi e piccini. Si tratta della quarta edizione. Torneranno street food, mercatini vintage, artigianato, musica, concerti e artisti di strada che si esibiranno in live performance di giocoleria, magia, trampoleria e molto altro ancora. Il quartier generale è il viale alberato del Parterre, ma gli spettacoli animeranno anche il centro storico e le piazze. L’evento viene organizzato da bOOm Eventi, con la collaborazione di Andrea Caneschi e Federico Grazzini e il patrocinio del Comune di Cortona. "Come ogni anno, siamo molto sensibili alla condivisione di attività e spazi per grandi e piccini", conferma il cortonese Andrea Caneschi, co-organizzatore dell’evento. "CortonArt riesce a proporre momenti di intrattenimento alternati a veri e propri viaggi culinari immersi nel gusto dei prodotti tipici proposti dai ‘Food Truck’ che spaziano da nord a sud con prelibatezze eccellenti. Il tutto colorato dagli artisti di strada che sono il top a livello internazionale". Il via giovedì con il taglio del nastro previsto alle ore 18,45. Ogni sera musica e spettacoli terranno vivo l’appuntamento ad ingresso gratuito. Tra gli appuntamenti anche una serata di "Sound of Tuchulcha", in programma venerdì 6 settembre, in onore della storica discoteca.

La.Lu.