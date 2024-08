Cortonantiquaria apre le porte. Mostra, musica e degustazioni

Si aprono oggi le porte della 62esima edizione di Cortonantiquaria. Alle ore 17,30 è in programma il taglio del nastro al centro convegni Sant’Agostino alla presenza delle autorità cittadine e degli sponsor della kermesse. Da domani la mostra sarà aperta al pubblico. Come ogni anno una serie di iniziative a latere e una mostra arricchiscono l’iniziativa in corso fino all’8 settembre. La musica sarà protagonista in varie serate con un concerto di pianoforte con musicisti in arrivo dalla Germania (sabato nella chiesa di San Domenico), oltre alle esecuzioni della celebre Cor-Orchestra e al musical in Piazza Signorelli con i Summer and Winter Company (29 agosto). Si aggiungono una serata è dedicata ai 100 anni di Henry Mancini Riccardo Fassi Quintet (il 30 agosto), e il Festival di Musica Corale Choralia 2024 coinvolgerà varie sedi in città (dal 5 all’8 settembre). Non mancheranno due serate teatrali, una con la Compagnia Masque dedicata a San Francesco in versione pop (28 agosto) e la seconda dedicata a Dante (il 7 settembre nel chiostro di Sant’Agostino) con musiche e voci narranti. C’è attesa anche per lo spettacolo con Giorgio Panariello e Marco Masini protagonisti di uno show in piazza Signorelli il 1 settembre.Appuntamenti anche con la giurisprudenza riferita all’arte: il 6 settembre si parlerà di arbitrato e mercato con lo studio Iureconsulti. Anche alla mostra collaterale "Il mestiere delle armi" è dedicato un momento di incontro con una conferenza intorno al tema storico in programma il 31 agosto. Inserito nel programma degli eventi della kermesse anche una serata di degustazione dei vini della Cortona Doc, in programma il 30 agosto con cui si celebreranno i 25 anni del consorzio. Come sempre al Premio Cortonantiquaria e Premio Arte è dedicata una serata, condotta anche quest’anno da Hoara Borselli e in programma il 31 agosto. Promossa dal Comune e da Cortona Sviluppo con la direzione artistica di Furio Velona, la mostra si avvale del sostegno di Camera di Commercio, Banca Popolare di Cortona, Bonifiche Ferraresi, Studio Iureconsulti, con la collaborazione di Velona Antichità.