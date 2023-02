Cortona Sviluppo brinda agli utili Trainano il mattatoio e i congressi

di Laura Lucente

Mattatoio e settore congressuale trainano il fatturato della società in house Cortona Sviluppo. A sciorinare i numeri sono stati il sindaco di Cortona Luciano Meoni e l’amministratore unico della Cortona Sviluppo che hanno presentato il bilancio 2022 che chiude in utile nonostante l’impatto del caro-energia. Il fatturato 2022 sale a 1.661.846 euro con una crescita di circa 380mila euro rispetto all’anno precedente, pari al +35%. A trainare il risultato sono, appunto, i dati del mattatoio comunale (con +160mila euro circa) e il settore congressuale (con +213mila euro in più).

Risultati economici che hanno permesso di contrastare gli aumenti energetici pari a 180mila euro in più rispetto al 2021. Cortona Sviluppo ha avuto l’opportunità di beneficiare degli incentivi dell’"Industria 4.0" che garantiscono risparmi fiscali, "Va anche specificato – commenta Meoni - che il contributo straordinario predisposto dal Comune per il caro energia (pari a 65mila euro) è stato solo parzialmente utilizzato dalla società. In più la gestione della società ha portato ad un aumento di liquidità che passa da 71mila euro a 184mila con una riduzione dei tempi di pagamento (inferiori ai 70gg.)".

Andiamo nello specifico. Il mattatoio ha beneficiato un investimento di 650 mila euro che hanno previsto, tra l’altro, un ampliamento della struttura, l’installazione di nuove guidovie e di ulteriori celle frigorifere che hanno potenziato la produzione, rendendo ancora più accurata la tracciabilità delle carni. Recentemente si è espanso anche l’ambito di attività con l’abilitazione alla macellazione dei cinghiali "una ulteriore linea di sviluppo che colloca l’impianto di Ossaia in una posizione di esclusiva nel proprio bacino di utenza", sottolinea l’amministratore Procacci.

Capitolo gestione del centro convegni Sant’Agostino cuore della convegnistica della società. Oltre ad un aumento effettivo nel 2022, la struttura comincia a non avere più spazi per anche per l’anno in corso. "Siamo molto felici di questo andamento e di nuovi clienti che hanno scelto la nostra realtà convegnistica per i loro eventi – spiega ancora Procacci – continueremo su questa linea di promozione cercando di spalmare gli eventi su tutto l’anno. Un ringraziamento alle dipendenti del centro convegni e ai lavoratori del mattatoio a loro va il merito di questo risultato che anche raffrontato al 2019 indica una crescita dell’attività economica della società e in particolare del settore congressuale".

Ultimo capitolo quello dei cimiteri, ben 45 nel territorio, gestiti dalla società. comunale, "La manutenzione è molto migliorata", chiosa Meoni che annuncia un impegno del Comune ad effettuare ulteriori sistemazioni insieme all’attività ordinaria di Cortona Sviluppo".