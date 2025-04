Cortona, nasce l’Oleacademia Eleiva Cortonensis. Un nuovo strumento per la valorizzazione

Arezzo, 10 aprile 2025 – Sarà presentata questo sabato 12 aprile la nuova «Oleacademia Eleiva Cortonensis», l’occasione è offerta dal convegno «Evo…Cando il territorio».

L’incontro si svolgerà al Museo della Civiltà contadina di Fratticciola dalle 9,30. Dopo i saluti del sindaco Luciano Meoni e dei rappresentanti delle associazioni di categoria agricola, sarà presentata la nuova «Oleacademia», una organizzazione che ha lo scopo di valorizzare l'olivicoltura e l'olio extra vergine di Cortona.

«Durante il convegno - spiega l’agronomo Francesco Mazzarella - saranno affrontati numerosi aspetti delle colture olearie, dalla storia alle problematiche del cono collinare, saranno fornite indicazioni su come produrre e commercializzare un olio extra vergine di qualità».

Il convegno vedrà specifici focus su «Gli olivi del cono collinare di cortona fra passato e futuro», con Paolo Giulierini, archeologo e scrittore; «La salvaguardia della montagna cortonese», con Enrico Lombardini, geologo; «Caratteristiche di un olio di qualità», con Maurizio Servili, docente Tecnologie alimentari all’Università di Perugia; «Le nuove sfide per il futuro dell’olio toscano Igp», con Fabrizio Filippi, presidente Consorzio Igp Toscano e su «Possibilità di mercato per l’olio toscano» con Riccardo Cappelli di Apot.

Le conclusioni sono affidate all’assessore alle Attività produttive del Comune di Cortona, Paolo Rossi. «Gli strumenti per la valorizzazione e la promozione dell’olio cortonese fanno un passo in avanti grazie alla costituzione di questa nuova organizzazione - dichiarano il sindaco Meoni e l’assessore Rossi - ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa ulteriore sinergia che vede produttori, associazioni e titolari di frantoi fare squadra per dare valore a questa nostra eccellenza».