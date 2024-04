Cortona, Meoni presenta la lista. In squadra anche due ex leghisti ma anche Attesti e Spensierati

Futuro per Cortona scopre le sue carte. In una partecipata serata a Farneta Luciano Meoni ufficializza la lista che sostiene la sua ricandidatura alle prossime amministrative. Pollice alzato e volti sorridenti 8 donne e 8 uomini posano per la foto di rito. Molti i volti noti dell’attuale maggioranza dai membri della giunta fino agli attuali consiglieri comunali. A fianco di Meoni torna il visindaco Francesco Attesti (concertista) oggi anche assessore alla cultura e turismo. Si candida per la prima volta Silvia Spensierati (ingegnere civile) attuale assessore allo sport, scuola e sanità. Paolo Rossi (direttore di banca) scende dal carro di Forza Italia per il quale ha ricoperto il ruolo di assessore all’ambiente, agricoltura e attività produttive per sostenere Meoni. Sempre parlando di ex fanno parte della partita due consiglieri leghisti fuoriusciti dal partito. Si tratta di Santino Turchetti (imprenditore) e Lucia Lupetti (amministratore di condominio). Confermati in lista anche i tre ex consiglieri uscenti della lista: Francesco Fanicchi (insegnante scuola superiore), Maria Isolina Forconi (imprenditrice agricola forestale) e Luca Baldetti(direttore Poste). Torna in lista anche Stefano Suardi (imprenditore agricolo) che aveva corso nel 2019.

E veniamo alle novità. Si candida Stefano Bardelli (intermediario assicurativo) che non aveva preso parte alle amministrative scorse, ma aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente del primo consiglio di amministrazione della Cortona Sviluppo che si era poi dimesso un paio di anni dopo per frizioni con l’attuale sindaco. Ci sono poi Gian Mario Mangani (manager aziendale), Marisa Mastrocola (commerciante), Silvia Navini (insegnante Scuola Superiore), Cesarina Perugini (insegnante in pensione), Paola Regi (farmacista) e Benedetta Romiti (laureata in Servizio Sociale). "Sono davvero orgoglioso della squadra di candidati che ha deciso di correre al mio fianco e di sostenere la nostra azione amministrativa", conferma Luciano Meoni. "Una lista civica come la nostra, anche per le personalità che la compongono, saprà certamente privilegiare la buona amministrazione rispetto alle logiche di opportunismo e di appartenenza partitica. Risiede in ciò la vera ricchezza e la trasversalità della lista che saprà rappresentare al meglio, ne sono certo, ogni ambito della nostra società, a partire dai giovani che sono la vera risorsa per il futuro". Meoni ha poi anticipato che a giorni verrà presentata anche l’altra lista denominata "centrodestra Meoni Sindaco" che lo sosterrà e che avrà come simboli di appoggio anche quello del Movimento autonomo popolare e dell’Udc. In fatto di alleanze è proprio il tema Udc a tenere banco in queste ore, vista la contesa tra lo stesso Meoni e Carini. Il 18 aprile il coordinatore regionale Udc Mencattini ha dato incarico a Enrico Alunni di coordinatore comunale. Alunni ha annunciato l’accordo non con Carini ma con Meoni. "La direzione nazionale saputa la situazione di Cortona, non concordando con le scelte arbitrarie e le azioni non politicamente corrette verso Meoni, ha espresso il proprio dissenso verso un accordo che si autodefinisce di centrodestra, ma che e’ stato costituito sulla base di ricatti da parte di coordinatori locali".