Cortona, l’Amministrazione comunale verso l’approvazione del disciplinare al Regolamento del Centro storico

Arezzo, 17 marzo 2025 – La giunta comunale di Cortona ha dato l’ok all’atto d’indirizzo per la consultazione delle associazioni di categoria e associazioni di partecipazione popolare per la predisposizione del disciplinare relativo al regolamento centro storico di Cortona, approvato nella recente seduta del Consiglio comunale.

Con questo atto il Comune intende mantenere e rafforzare, anche per lo sviluppo del commercio, le relazioni fra tutte le componenti che animano il centro storico della città e quindi intende coinvolgere le associazioni di categoria e le associazioni di partecipazione popolare, in modo da stimolare osservazioni e contributi al disciplinare che possano contribuire per la migliore impostazione e realizzazione del provvedimento.

La fase di concertazione si svolgerà entro il 13 aprile, seguirà la convocazione della commissione consiliare per l’illustrazione della bozza del disciplinare e le relative eventuali osservazioni e/o contributi aggiuntivi ritenuti condivisibili.

Al termine di questa fase istruttoria relativa alla redazione della bozza, il testo del disciplinare sarà messo ai voti nella prima seduta del Consiglio comunale utile.

«Come avevamo anticipato al recente Consiglio comunale, durante l’approvazione del nuovo Regolamento del centro storico, con questa delibera di giunta - dichiara il sindaco Luciano Meoni - l’Amministrazione comunale ha intenzione di coinvolgere associazioni di categoria e i cittadini per recepire indicazioni sul secondo atto applicativo che andrà a dettagliare e ad applicare le previsioni del provvedimento già approvato».