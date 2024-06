Cortona, la volata dei big. Bersani: Vignini garanzia. Donzelli: Carini generoso

di Laura Lucente

CORTONA

"Esperienza, onestà e inteligenza. Conosco Vignini da molti anni e sono certo che potrebbe fare la differenza". Le parole di Pierluigi Bersani risuonano di fronte ad una platea numerosa accorsa in piazza Sergardi a Camucia per l’incontro elettorale organizzato dal centrosinistra. "Per Cortona questa è un’occasione da non perdere, con una destra così rissosa e inconcludente. C’è la possibilità di dare uno squillo di tromba. Ripartire dai luoghi dove la destra ha governato male e dare all’Italia il segno che si può ripartire attingendo ai valori e alle esperienze che si sono già viste all’opera e che hanno lavorato bene". Quanto al campo largo attuato da Vignini che include nella stessa coalizione Pd e 5 stelle con un occhio anche al mondo del civismo, Bersani commenta: "In molti luoghi comincia ad esserci questa progettualità politica comune e spero, essendo stato sempre sostenitore di questa convergenza, che questo popolo del 25 aprile trovi da questo appuntamento un incoraggiamento e un messaggio per Roma. Occorre cercare l’unità, la costruzione di un campo largo, direi giusto e alternativo".

C’è spazio anche per parlare del tema europee. "L’Europa deve cambiare delle politiche davanti a problemi concreti, come clima, pace, guerra, immigrazione. La destra propone soluzioni di ripiegamento nazionalista, un Europa che si trasforma in un condominio rissoso". Bersani commenta anche il suo rientro nel Pd dopo l’esperienza di Articolo 1, la stessa che ha fatto Vignini. "È cambiata l’aria. La Schlein sta facendo un lavoro straordinario ed è la ragione anche di un riavvicinamento di molti giovani".

Poche ore più tardi è sempre piazza Sergardi ad ospitare un altro big, Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale del partito, arrivato per sostenere il candidato di centrodestra Nicola Carini. "Ha dimostrato grande capacità, grande attaccamento al territorio", ha detto Donzelli che insieme a Francesco Macrì ha salutato i simpatizzanti. "Non possiamo permettere che torni la sinistra. Ha la capacità giusta per fare squadra, serve una maggioranza compatta, la voglia di cambiare". Donzelli ripercorre gli anni di Fdi quando con Carini muovevano i primi passi. "Sommavamo voto per voto, credevamo nel progetto ed era giusto farlo. Nicola aveva tutta la comodità di stare dove stava, aveva una carica importante, un dirigente affermato del primo partito d’Italia e non aveva bisogno di sgomitare. La sua è stata una scelta di generosità verso questa città, perché si è reso conto che abbiamo una faccia sola e se diciamo ai cittadini votateci perché cambiamo poi si deve cambiare davvero".

Alle parole di Donzelli si sommano quelle di Macrì: "Carini rappresenta la migliore scelta amministrativa che abbiamo in provincia di Arezzo, tra l’altro la più moderata. Sono certo che otterremo l’opportunità di restituire Cortona al buon governo del centrodestra che unito potrà rilanciare una positiva esperienza di governo che non sia più quella dell’uomo solo al comando ma di una coalizione ariosa".

Luciano Meoni, candidato delle liste Futuro per Cortona e Map ha in agenda due comizi: stasera a Terontola e domani in piazza Sergardi. La stessa di Bersani e Donzelli.