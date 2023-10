Cortona, la Farmacia comunale aderisce alla campagna nazionale «Trimestre Anti Inflazione»

Arezzo, 2 ottobre 2023 – L’Amministrazione comunale di Cortona aderisce alla campagna nazionale «Trimestre Anti Inflazione» e lo fa con la Farmacia comunale di via Sandrelli, a Camucia.

L’iniziativa mira al contenimento della crescita dei prezzi e quindi guarda al loro congelamento su tutta una gamma di prodotti per l’igiene e la cura personale, sono esclusi dagli accordi nazionali i farmaci.

La campagna «Trimestre Anti Inflazione» è stata realizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, all’indirizzo https://mimit.gov.it/images/stories/documenti/province/Toscana_-_AR_- _Arezzo.pdf è possibile visualizzare tutte le attività della provincia di Arezzo che hanno aderito.

Si tratta di un patto tra governo, produttori e distributori per offrire prodotti a prezzi bloccati. Che vede a livello nazionale l’adesione di 32 associazioni, fra cui anche Assofarm a cui fa riferimento la Farmacia comunale cortonese. Negli spazi di via Sandrelli 4C a Camucia sono visibili le grafiche di adesione alla campagna.

«Voglio ringraziare gli uffici comunali e tutto lo staff della farmacia per aver aderito a questa campagna - dichiara il sindaco Luciano Meoni - pur non riguardando la spesa farmaceutica, vengono contemplati tantissimi prodotti di uso quotidiano per le nostre famiglie. L’obiettivo è quello di stabilizzare i prezzi e di evitare ulteriori aumenti, almeno fino al periodo delle festività natalizie».