Cortona in Arte fa poker. C’è anche De Chirico

Ci sarà anche l’opera "Cavalli presso un’insenatura di mare" di Giorgio De Chirico realizzata all’inizio anni Sessanta alla kermesse Cortona in Arte. Questa è solo una delle chicche della manifestazione dedicata all’arte contemporanea che aprirà i battenti sabato al centro convegni Sant’Agostino. Giunta alla sua quarta edizione "Cortona in Arte" è patrocinata dal Comune di Cortona ed organizzata da Cortona Sviluppo con il sostegnodella Galleria de’ Bonis e della Banca Popolare di Cortona. Sarà visitabile fino al 29 settembre tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19:00. Alla sua guida c’è Marilena Visconti direttore generale della mostra. Quest’anno a Cortona sono ospitati due artisti di fama internazionale: Maurizio Gabbana, ideatore di Dynamica Spazio-Temporale, scatti fotografici che restituiscono scorci metafisici e l’artista Giovanni Cristini, ideatore del progetto "Cristini United", figure geometriche indipendenti, unite per creare forme. In mostra anche tre personali con la presenza di Josè Barranchini, Paolo Rigoni e Diego Rudellin.

Tra le artiste presenti anche una oncologa Marilena Visini, che per affrontare un lavoro "ruvido", come lo definisce lei, ha iniziato a dipingere "l’eterna giostra della vita". Oltre 20 anche gli altri artisti presenti alla kermesse. In occasione dell’inaugurazione, sabato alle ore 16.30, si terrà un gran gala con alla presenza di Maurizio Gabbana e Giovanni Cristini. Ci sarà poi l’esibizione della cantante Angelica Engy Perroni e il live "Archetipo umano" di Monica Argentino, ideatrice di Body To Art (pittura estemporanea sul corpo umano, video installazione e musica), un progetto artistico che punta a rappresentare il corpo svincolato dagli stereotipi di bellezza. Presenta la giornalista Patrizia Mari. "Nella realizzazione di questo progetto mi ha spinto la forte e ferma volontà di ricostruire un momento di riunione collettiva – sottolinea Visconti - e promuovere quanto di polemico, affascinante, paradossale e armonico, l’arte ha da offrirci con il suo essere politropa ed eclettica, non riducendola, e quindi limitandola, a nessun movimento o corrente, ma dandone una visione sinottica, così da trasmettere il suo enorme potenziale, insieme a quello dell’Italia, della sua gente, della Toscana e di Cortona, con il suo fascino sconcertante".