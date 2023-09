"Cortona in Arte" alla terza edizione anche una serigrafia di Andy Warhol

Cortona nuovamente protagonista del’arte contemporanea con la mostra “Cortona in Arte terza edizione - Espressioni opposte”, ideata e curata da Marilena Visconti esperta di arte, antiquariato e arte contemporanea, che vuole promuovere l’arte contemporanea di artisti importanti affermati, nazionali e internazionali, affinché Cortona possa diventare un punto di riferimento, non solo per gli Art Dealer e i Collezionisti, ma anche e soprattutto per gli appassionati di arte che desiderano avvicinarsi e approfondire sempre di più il settore dell’arte contemporanea. Grazie alla Fondazione Mazzoleni di Bergamo e alla sua presidente, Simona Occioni, a Cortona in questa edizione sarà presente anche Andy Warhol. In mostra, inoltre, opere ed installazioni di ben 50 artisti italiani ed internazionali, che raccontano il contemporaneo con varie sfaccettature, con più di 100 opere e 6 personali di artisti acclamati a livello internazionale: Giovanni Cristini, Diego Rudellin, Aurelio Bruni, Paolo Rigoni, Beata Murawska e Maria Antonietta Scarpari. La mostra, ideata da Marilena Visconti, è organizzata da “Cortona Sviluppo”, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con la Fondazione Mazzoleni ed il sostegno della Banca Popolare di Cortona. Due gli spazi espositivi: il Centro Convegni Sant’Agostino (via Guelfa, 40) ed il Palazzo Ferretti (Via Nazionale, 46). La mostra sarà inaugurata al Centro Convegni Sant’Agostino sabato 23 settembre alle 16.30. La mostra sarà visitabile fino all’8 ottobre tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 19. All’inaugurazione interverranno Francesco Attesti Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Cortona, Marilena Visconti Direttore generale della mostra, Simona Occioni, Presidente della Fondazione Mazzoleni. Ospiti d’onore all’inaugurazione, a cui sarà consegnata una targa, direttamente dall’80ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il regista Alessandro Pondi, e Luca Palamara, ex magistrato.