Cortona, effetto Grisham. Il bestseller può diventare anche un film con Tom Cruise

di Luca Amodio

in un bestseller da un milione di copie vendute in tutto il mondo. E c’è anche la possibilità che diventi un film con Tom Cruise. La città etrusca fa ancora una volta breccia nel cuore di uno scrittore oltreoceano: dall’altra parte dell’Atlantico, è lo scrittore John Grisham, penna da 300 milioni di copie vendute in tutta la sua carriera, a citare nel suo ultimo libro "Lo scambio". In quello che è il volume sequel di uno dei suoi più grandi successi, "Il Socio", Grisham raccolta la storia di Mitch e Abby McDeere che nel loro viaggio da Manhattan a Roma, scoprono il borgo della Valdichiana. "Abbiamo lasciato le isole e girato l’Europa per qualche mese, zaino in spalla e in treno. Un giorno ci siamo trovati nella suggestiva cittadina , in Toscana, non molto distante da Perugia", si legge nel libro. "Il primo mese ci siamo divertiti così tanto che abbiamo deciso di fermarci ancora la proprietaria gestiva anche un bed and breakfast lì vicino, sempre zeppo di turisti americani e inglesi che volevano lezioni di cucina. Anche Abby le seguiva, e si è subito appassionata alla gastronomia italiana. Io mi sono concentrato sui vini". A Mitch e Abby si sarebbero dovuti fermare soltanto per poco tempo, ma poi, incantati dalla bellezza della città del Signorelli, decidono di fermarsi a vivere per un anno.

Non succede solo nei libri ma anche nella realtà come testimoniano i tanti "nuovi cortonesi": americani e nord europei che decidono di acquistare casa a . La storia di Grisham è ambientata nel 2005 e inizia da New York: Mitch è socio del più grande studio legale del mondo mentre Abby è editor di libri di cucina. L’avvocato deciderà di partire per l’Italia insieme alla moglie dopo che uno stimato socio romano gli chiede di aiutarlo in un delicato caso internazionale. Grisham a Time Magazine ha poi dichiarato che anche "The Exchange", titolo del libro in lingua originale, potrebbe diventare un film se Tom Cruise, l’interprete di Mitch McDeere ne "Il socio", accetterà. Nel 1996 Frances Mayes ha pubblicato "Sotto il sole della Toscana", il libro autobiografico che racconta l’esperienza Toscana dell’attrice che ha acquistato e ristrutturato una villa abbandonata a . E nel 2003 è stato anche realizzato un film.