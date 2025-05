Cortona Comics: il fumetto in classe. Un workshop con Teresa Cherubini

CORTONAWorkshop dedicati al fumetto, pensati per appassionati di ogni età e livello. Laboratori per studenti delle scuole elementari e medie del territorio cortonese in collaborazione con le migliori scuole del fumetto e progetti artistici con i licei artistici del territorio. Il Cortona Comics è alle porte ed è pronto ad offrire anche queste belle opportunità per accrescere la passione per il mondo delle nuvole.

Proprio in avvicinamento al festival, che aprirà le porte ufficialmente sabato 31 maggio al centro Convegni Sant’Agostino, oltre 300 studenti delle scuole di primo e secondo gradi di Cortona avranno l’opportunità, da mercoledì 28 a venerdì 30 maggio, di prendere parte ai laboratori tenuti da Riccardo Pieruccini del Lucca Manga School.

"Fin dall’inizio di questa avventura abbiamo sempre puntato molti su progetti dedicati ai giovani – sottolinea il presidente di Cortona Sviluppo Fabio Procacci che cura l’organizzazione del Cortona Comics, con il sostegno del Comune di Cortona coadiuvato da Domenico Monteforte, Filippo Conte e Paolo Giulierini.

"In tre anni siamo diventati un punto di riferimento per orientamento allo studio e professionale anche per i licei artistici di Cortona e Arezzo, che parteciperanno attivamente e presenteranno i loro progetti. La risposta delle scuole è stata entusiasta e questo ci fa ben sperare anche per il futuro". Durante tutta la durata del festival, che si chiuderà il 2 giugno, gli organizzatori hanno anche in programma, due sessioni al giorno di workshop guidati da tre insegnanti d’eccezione: Teresa Cherubini, Mariateresa Conte e Francesca Romana Torre (tutte le info per prenotare su cortonacomics.it).

Per la illustratrice e fumettista Cherubini, oggi già lanciatissima in questo mondo artistico, si tratta di un progetto che le sta particolarmente a cuore e dove torna volentieri anche quest’anno. Cortona è la sua città, dove ha vissuto, prima di trasferirsi a Milano, con babbo Lorenzo Cherubini alias Jovanotti e mamma Francesca Valiani.

Il tutto senza dimenticare che il Cortona Comics sarà la casa per 3 giorni di oltre 50 autori italiani e internazionali che animeranno il festival con incontri, firme, disegni dal vivo e talk esclusivi. Non solo fumetto, ma spazio alla musica. Il 31 maggio, infatti, l’applauditissimo cantante Ghali, salirà sul palcoscenico dello stadio Santi Tiezzi di Camucia per la data zero del suo tour estivo.

La.Lu.