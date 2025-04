Cortona, aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali. Come visitare le strutture

Arezzo, 7 aprile 2025 – Sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia del Comune di Cortona.

Da questo lunedì 7 fino a mercoledì 30 aprile, all’indirizzo web https://www.comune.cortona.ar.it/novita/avvisi/apertura-delle-iscrizioni-ai-nidi-dinfanzia-comunali-per-lanno-educativo-20252026 è possibile scaricare la documentazione.

Nell’avviso pubblico sono indicate alcune informazioni utili come il numero di posti disponibili per ciascuna struttura (Il Castello a Camucia, Raggio di Sole a Cortona e L’Aquilone a Terontola) e per ciascuna fascia d’età, oltre ai vari tipi di offerta: tempo breve/corto/lungo/prolungato.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente on-line accedendo all’indirizzo: https://cortona.ecivis.it/#/ La domanda può essere presentata a partire dal 7 aprile 2025 e deve pervenire entro le ore 24:00 del giorno 30 aprile 2025 a pena di irricevibilità.

L’ufficio Scuola del Comune di Cortona raccomanda il controllo accurato dei dati inseriti nella domanda prima dell’invio, al fine di evitare dichiarazioni mendaci e l’inserimento del bambino/a in graduatorie per fasce di età diverse da quelle di pertinenza con conseguente successiva esclusione dalla graduatoria medesima ed eventuale impossibilità d’inserimento in quella di appartenenza nella posizione spettante per preferenze e/o punteggio.

L’avviso riserva 3 posti (di cui 2 al nido Il Castello di Camucia e uno al nido Raggio di sole a Cortona) ai bambini che nasceranno dal primo al 31 maggio 2025. Per i nati in questo periodo sarà possibile presentare la domanda di iscrizione dal 1 al 6 giugno 2025 con invio di Pec a: [email protected]

I genitori possono visitare le strutture e conoscere il personale grazie agli «open days» il 12 aprile dalle 10 alle 12 e giovedì 17 aprile dalle 17 alle 19, organizzati dalla cooperativa sociale Polis attraverso la rete Lilliput, rete dei servizi per la prima infanzia nella quale vengono riconosciuti i tre nidi comunali di Cortona.

Per partecipare agli incontri e ottenere informazioni sul progetto pedagogico, è sufficiente presentarsi in una delle strutture nei giorni e orari indicati.