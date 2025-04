Cortona, al Teatro Signorelli è di scena «Piccoli crimini coniugali»

Arezzo, 14 aprile 2025 – Al Teatro Signorelli è in arrivo lo spettacolo «Piccoli crimini coniugali». Giovedì 17 aprile alle ore 21 Luca Bisaccioni e Francesca Neri interpreteranno Bill e Lisa.

Tratto dalla sceneggiatura di Eric Emmanuel Schmitt, lo spettacolo vede la collaborazione della compagnia La Filostoccola con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Cortona. Bill ha perso la memoria e non ricorda nulla della sua vita, Lisa tenta di ricostruire per lui il passato. Ma tra i due si cela una rete di segreti, menzogne e recriminazioni.

Un dialogo che si snoda attorno ai meccanismi psicologici, emotivi e relazionali che governano la vita di coppia. Con ironia e acume, si affrontando temi come l'amore, la dipendenza emotiva, il risentimento e la paura della solitudine.

Il gioco è costruito su continui ribaltamenti di prospettiva: chi è la vittima e chi è il carnefice? Un duello che svela, gradualmente, la verità sulle dinamiche profonde del loro legame. "Piccoli Crimini Coniugali" è un ritratto tagliente e realistico della vita matrimoniale, capace di far riflettere il pubblico sulla fragilità delle relazioni e sul confine sottile tra amore e odio.

Adattamento e regia sono stati curati da Luca Bisaccioni, le scenografie sono di Marco Nespoli, aiuto regia di Marco Cucciniello. Lo spettacolo non rientra nella stagione del Teatro Signorelli, per informazioni e biglietti rivolgersi a Cortona Infopoint (in piazza Signorelli), chiamando lo 0575 637274 o visitando il sito www.togethertuscany.com