Corso per usare il defibrillatore. Domani lezioni con la Misericordia

Nuovo corso della Misericordia di Subbiano, che da sempre pone molta attenzione alla formazione dei suoi cittadini attraverso corsi base gratuiti e per l’uso del defibrillatore aperti a tutta la popolazione con più di 16 anni. Il nuovo inizia domani sera. "Questo corso, prima di tutto, serve per se stessi per imparare a gestire con serenità e sicurezza - dice Ilenia Montagni governatore della Misericordia - anche le situazioni più difficili di emergenza. Nelle prime lezioni si imparerà subito a gestire l’emergenza alla chiamata alla Centrale Operativa del 112, come riconoscere delle patologie, quindi quando effettivamente è necessario e con che tempestività chiamare il numero di emergenza. Come gestire i primi momenti di qualsiasi problematica che possono essere un taglio, una bruciatura, le fratture, le piccole cose che possono succedere anche in casa ogni giorno. Un corso che insegna come riconoscere quelle patologie tempo dipendenti, come l’infarto, l’ictus, che spesso a chi non è esperto possono sfuggire". La parte centrale del corso tratterà del Blsd e del Blsd pediatrico, quindi dell’utilizzo del defibrillatore semiautomatico negli adulti e nei bambini e le manovre di disostruzione sia per adulti sia nell’ambito pediatrico. L’inizio del corso è fissato per domani sera alle ore 21, al centro della Proloco il Ponte a Capolona, in via dei Tiratoi, dove si svolgeranno tutte le lezioni. Nel primo incontro sarà possibile partecipare anche solo per informarsi. Un corso quindi che insegna anche l’uso del defibrillatore automatico che in più occasioni è stato un salvavita e le due comunità quella di Subbiano e Capolona possono dirsi due territori cardio protetti. "Le lezioni proseguiranno fino a tutto novembre - spiega Montagni - e alla fine ci sarà un esame che rilascerà ben due attestati. Uno sarà quello per il soccorritore di livello base e l’altro sarà quello di operatore di Blsd. Speriamo in questo modo di trovare anche altri operatori".

So.Fa.