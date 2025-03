Corso patente di 20 ore per extracomunitari. L’idea di Poponcini

Su impulso del comandante Poponcini e del dirigente scolastico Paradiso, la polizia municipale e il centro provinciale per l’insegnamento degli adulti torna il corso patente, 20 ore aperte a tutti, in particolare ai cittadini extracomunitari, per far acquisire il codice della strada. Le lezioni degli agenti prepareranno al quiz per il conseguimento della patente. Il corso inizierà domani, dalle 16 alle 18, al centro provinciale in piazza del Popolo 6. Per le iscrizioni: 0575/1739609 o 0575/1739642.