Corso Italia al centro tra luci e ombre. Negozi ko, funziona la ristorazione

Non siamo ai numeri di cinque anni fa in fatto di aperture ma a San Giovanni l’appeal del centro storico è ancora vivo in chi vuole investire nelle attività commerciali. I cartelli con su scritto "affittasi" o "vendesi" sono comunque presenti in alcuni fondi di Corso Italia o nelle vie limitrofe ma contrariamente a quello che si possa pensare il bilancio è, tutto sommato, positivo tra chi ha deciso di abbassare la saracinesca e chi, invece, scommette su se stesso per intraprendere una nuova attività. È questo il quadro della situazione degli ultimi 12 mesi, con alcune new entry nel campo della ristorazione che superano quelle di abbigliamento o di altro genere comunque dislocate all’interno del territorio comunale: "I numeri sono in linea rispetto allo scorso anno, afferma Laura Cantini responsabile della delegazione della Confcommercio cittadina, c’è chi ha deciso di aprire anche recentemente e chi, dopo un periodo non positivo, ha optato per chiudere l’attività o trasferirsi altrove cercando maggiori fortune. Ma tutto sommato lo riteniamo un bilancio positivo, non possiamo certamente paragonare il tutto a cinque anni fa ma per quello che sta vivendo l’Italia in questo preciso momento dobbiamo ritenerci piuttosto soddisfatti". Quello dei fondi vuoti non è un problema che riguarda soltanto la città di Masaccio ma un po’ in tutto il Valdarno: "In Valdarno, sempre confrontato a qualche anno fa, il turismo non è molto presente e se da un lato è vero che molte persone straniere, o semplicemente di fuori zona, alloggiano negli agriturismi di zona altrettanto è la constatazione che vivono molto poco la nostra vallata e ciò naturalmente si riflette sulle presenze in centro ma non solo a San Giovanni un po’ in tutta la zona".

I grandi brand tengono, un aspetto non secondario per chi pensa di investire: "Basta farsi un giro in Corso Italia e notiamo come alcuni importanti marchi tipo Benetton, Bottega Verde, Tezenis, Calzedonia, Intimissimi, Benetton, o Carpisa sono presenti ormai da tempo". Le chiusure forzate nel periodo del Covid hanno, in alcuni casi, favorito il commercio online ma quando chiediamo quali, tra le varie categorie, sta riscuotendo maggior successo la risposta è presto trovata: "La ristorazione batte altre categorie tra le quali l’abbigliamento per fare un esempio. Il nostro impegno è comunque quello di favorire l’apertura di nuove attività in ogni campo non soltanto quello della ristorazione".