Corso di fotografia nel Parco. Animali e ambiente da tutelare

Corso di fotografia etica nel Parco delle Foreste Casentinesi per imparare come fotografare animali e flora nel pieno rispetto dell’ambiente. A dare lezioni sarà il fotografo naturalista Isacco Emiliani, che ha una storia tutta particolare e legata a doppio filo al Parco. La passione per la fotografia è nata nei banchi di scuola, ma poi l’ha sviluppata con il nonno con il quale ha percorso in largo e in lungo appunto il Parco delle Foreste Casentinesi per fotografare gli alberi più vetusti.

E’ nato così il libro d’arte in serie limitata "Ottantuno" con la casa editrice NutsForLife e Tipografia Altedo, con il supporto e la collaborazione del Parco e del Jane Goodall Institute. "Ottantuno gli anni di mio nonno quando abbiamo finito il lavoro - spiega Isacco Emiliani - e 81 i luoghi dove si trovano questi alberi vetusti che abbiamo fotografato. E’ stata una bellissima esperienza: per sette anni ho girato le foreste insieme a mio nonno che mi ha insegnato tante cose".

Emiliani ha fatto anche spedizioni nelle zone artiche per vedere i cambiamenti dati dai mutamenti del clima e lo scorso anno è stato nelle foresta amazzonica, in zone non ancora contaminate dalla mano dell’uomo. Il corso di fotografia etica lo terrà insieme a Matteo Luciani, con il quale ha fondato Immagine terra. I workshop saranno quattro, uno per ogni stagione per vivere e condividere l’etica ambientale, respirando e ammirando la mutabile e infinita bellezza del territorio del Parco.

"Osserveremo i vari habitat - spiega Isacco Emiliani - daremo informazioni su come avvicinare e fotografare gli animali senza recare loro alcuni danni. Ma spiegheremo anche la tecnica giusta per fare foto, video e interviste. Abbiamo avuto anche il permesso dall’ente di stare con una tenda nel Parco, in modo da osservare meglio la natura con un’immersione totale. Se abbiamo fortuna e se riusciamo a lavorare nel massimo silenzio sicuramente riusciremo ad avvicinare cervi o daini. I lupi è molto più difficile".

Le iscrizioni per il corso di fotografia etica sono aperte e sono arrivate già alcune adesioni. Le date dei quattro workshop sono: 15-16 febbraio Acquacheta e Alta Valle del Tramazzo, 26-27 aprile Monte Falterona, Camaldoli e Monte Penna, 4-6 luglio Bertesca, Trappisa, Casanova dell’Alpe e 8 -9 novembre La Verna.