Corso barman inclusivo: al via la terza edizione

Arezzo, 13 settembre 2023 – Torna l'esperienza formativa di Andrea Manetti e Cescot-Confesercenti riservata a persone con disabilità. A Terranuova Bracciolini è in programma la terza edizione del corso di Barman Inclusivo.

Questa mattina nella sede di Confesercenti Valdarno - a Terranuova Bracciolini in via Lungarno, 103 - è stato presentato il corso di formazione “Barman inclusivo” riservato alle persone con disabilità. Le lezioni inizieranno martedì 3 ottobre e proseguiranno per due mesi con cadenza settimanale: ogni martedì dalle ore 20 fino alle 22.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a sabato 30 settembre. Il corso di formazione è promosso da Andrea Manetti titolare del “Caffè Paradiso” di Terranuova Bracciolini in collaborazione con l'agenzia Formativa Cescot Arezzo di Confesercenti. Partner della terza edizione sono Illycaffè e la Tenuta Sette Ponti.

“Dopo il successo delle passate edizioni” ricorda Andrea Manetti titolare del Caffè Paradiso “alle quali hanno partecipato, con entusiasmo, molte persone, ho pensato di riproporre il corso di formazioni nella convinzione che la vera inclusione sociale passa dal lavoro. Con questo corso di barman diamo infatti a tutti i corsisti questa possibilità”.

E a fianco di Manetti ancora una volta Confesercenti. “È per noi un piacere collaborare” hanno dichiarato la direttrice di Confesercenti Valeria Alvisi e la responsabile di Confesercenti Valdarno Sara Ballerini “nell'organizzazione del corso di formazione che ormai da tre anni riempie di gioia le famiglie dei corsisti.

Oltre a trasmettere professionalità a chi frequenta le lezioni è evidente l'importanza sociale dell'iniziativa riservata da questa opportunità formativa che è utile non solo ad imparare l'arte del barman, ma anche a socializzare con la clientela e a conquistare ulteriore autonomia al di fuori dell'ambito familiare.

È grazie alla sensibilità di Andrea Manetti che il corso di barman è giunto alla terza edizione dopo il successo delle due passate”. Il corso si terrà al “Caffè Paradiso” in Via Poggilupi 958/C a Terranuova Bracciolini durante i mesi di ottobre e novembre 2023. La frequenza è settimanale e le lezioni avranno la durata di 2 ore.

Ogni martedì nel bar di Andrea Manetti insegnerà l'arte del barman e i corsisti potranno imparare divertendosi e socializzando. Al termine delle lezioni sarà rilasciato un attestato di frequenza che metterà in evidenza i contenuti appresi.