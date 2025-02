Corsa campestre tricolore. La super gara sarà a Poppi

Sarà Poppi la sede del campionato nazionale Aics di corsa campestre. L’appuntamento è per il prossimo 9 marzo a Poppi per un evento organizzato dal comitato provinciale Aics di Arezzo e dalla società sportiva Atletica Casentino con il patrocinio del Comune di Poppi. Sarà quindi il territorio casentinese protagonista di una competizione nazionale destinata a richiamare un importante numero di atleti provenienti da tutta Italia. Appuntamento quindi nel contesto naturalistico del Parco Zoo di Poppi e in quello, più ampio, del Parco delle Foreste Casentinesi. "Sarà un percorso stimolante e avvincente che vedrà competere atleti provenienti da tutta Italia e di ogni categoria, dai piccolissimi Esordienti C fino ai Junior e agli Adulti, naturalmente maschili e femminili" spiegano gli organizzatori.

Il campionato nazionale Aics di corsa campestre condivide i valori di "Italia dei Giochi", il programma con cui Milano Cortina 2026, in collaborazione con Coni e Cip, vuole celebrare su tutto il territorio nazionale la presenza delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026. Un’iniziativa che abbraccia l’Italia intera sostenendo gli eventi sportivi organizzati sul territorio da enti pubblici e associazioni che promuovano i valori dello sport, dell’inclusione, della sostenibilità, della cultura del movimento.

M.M.