Coro Symphonia, in arrivo un grande concerto dedicato a Mozart

Un grande concerto dedicato a Mozart all’insegna della cooperazione tra le associazioni del territorio casentinese. L’evento, promosso dall’Associazione Corale Symphonia di Pratovecchio Stia, è in programma alle 17 di domenica 28 aprile presso la basilica di San Fedele a Poppi che diventerà il suggestivo scenario per l’ultima opera del celebre compositore austriaco: "Requiem K 626 in Re Minore".

L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, rappresenta un unicum assoluto per la vallata e dà seguito all’attività di valorizzazione della polifonia condotta dal 2004 dal coro casentinese composto da voci miste e diretto da Gaia Matteini.

Il progetto "Requiem K 626 in Re minore" dà seguito a un concerto organizzato dall’Associazione Musikè Aps di Roma nella chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli della capitale che, nell’aprile del 2023, riunì oltre cento partecipanti tra orchestrali, solisti e associazioni corali per un momento di inclusione tra giovani musicisti, maestri e artisti, dal forte valore culturale e formativo collegato alla fruizione dei capolavori della musica classica.

Il coro Symphonia, presente all’evento, si è attivato per ricambiare l’invito e per riproporre questa esperienza anche sul proprio territorio, con un progetto che ha trovato il coinvolgimento, il contributo e la cooperazione sinergica di realtà, club, enti e associazioni del Casentino per dar vita a una serata dal forte impatto emotivo a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

"La volontà - spiega il Maestro Gaia Matteini, - è di portare nella vallata casentinese un evento musicale unico, un progetto inclusivo e di alto valore formativo ed educativo che darà vita a un vero e proprio gemellaggio musicale".