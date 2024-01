Coperta elettrica va a fuoco. Si ustiona per salvare il padre

Una fatalità che poteva trasformarsi in tragedia. È successo nella frazione di Ambra, dove venerdì sera i mezzi di soccorso sono dovuti intervenire per estinguere un incendio sviluppatosi in un’abitazione privata. L’allarme è stato lanciato poco la mezzanotte. Un anziano signore di 81 anni, poco prima di coricarsi, non ha fatto altro che ripetere un’azione per lui quotidiana e del tutto normale, quella di attaccare alla corrente la propria coperta scaldasonno. Poi l’imprevedibile.

Un corto circuito ha innescato una scintilla e tanto è bastato per incendiare la trapunta di lana. Le fiamme si sono propagate in un batter d’occhio e l’uomo ha chiesto aiuto al figlio 42enne presente in casa per sedare l’incendio. Fortunatamente i soccorsi sono giunti sul posto tempestivamente. Sul luogo dell’evento sono infatti arrivati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della stazione di Castelfranco di Sopra e la Misericordia di Faella.

I due uomini sono stati portati fuori dall’appartamento e i pompieri hanno provveduto così a domare le fiamme, che nel frattempo si erano propagate in tutta la stanza. Padre e figlio, anche a causa di un’intossicazione, sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi in codice giallo per ulteriori accertamenti. Nel tentativo di spegnere il fuoco, inoltre, il più giovane ha riportato svariate ustioni alle mani e al naso, ferite che lo hanno costretto a trascorrere tutta la giornata di ieri all’ospedale del Valdarno per ricevere le cure del caso. I vigili del fuoco sono riusciti infine a riportare la situazione sotto controllo, certificando l’inagibilità della sola camera da letto soprattutto per i danni causati dal fumo.

Tanto spavento dunque, ma alla fine nessuna conseguenza grave. Un altro incendio in abitazione si è verificato prima di Natale a San Giovanni Valdarno. In quel caso i mezzi dell’emergenza urgenza dell’Asl Toscana Sud Est e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via delle Fosse Ardeatine, zona Oltrarno. Sono stati chiamati dal proprietario di una villetta a schiera per le fiamme che erano divampate all’interno di un garage dove poche ore prima era stato acceso un camino per trascorrere una piacevole serata in famiglia. L’allarme era stato dato dai vicini di casa, che avevano visto uscire del fumo dalla porta del garage. Arrivati sul posto, i pompieri hanno subito domato le fiamme, mentre i sanitari hanno prestato soccorso ad un minore che stava dormendo nel seminterrato. Il ragazzino pur avendo respirato del fumo, non ha riportato conseguenze.

Francesco Tozzi