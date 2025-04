Arezzo, 7 aprile 2025 – Un momento di confronto e approfondimento per promuovere una cultura dell'inclusione e dell’autodeterminazione delle persone con disabilità: questo l’obiettivo del convegno “Disabilità, diritto alla scelta e progetto di vita”, che si terrà il prossimo 12 aprile a Arezzo, in via Pellicceria 23 (Palazzo ex Scuole Chiarini – sede del Polo delle Economie Immateriali).

L’incontro, promosso dall’Associazione Crescere in collaborazione con Cesvot, Fondazione Arezzo Comunità, Autismo Arezzo, ToscanAbile e Fondazione Riconoscersi, è articolato in una serie di interventi specialistici a partire dalle ore 15:00, e vedrà la partecipazione di esperti, operatori del settore e rappresentanti istituzionali, con i saluti iniziali del Garante delle disabilità del Comune di Arezzo e dei partner dell’evento.

L’appuntamento è particolarmente importante sia per chi lavora in questo settore, per operatori, educatori , ma anche per i familiari che possono approfondire i temi e le normative che regolano questo ambito.

Il programma propone una riflessione articolata su temi centrali quali: • Autodeterminazione e disabilità, con l’intervento della Dott.ssa Laura Ruggeri • Abilità di autonomia nelle disabilità complesse, a cura della Dott.ssa Silvia Vannucci • Valutazione delle abilità e programmazione dell’intervento personalizzato, con la Dott.ssa Anna Verazzani • Progetto di vita e costruzione dell’indipendenza nei giovani adulti, a cura del Dott. Giampiero Lapini della Fondazione Riconoscersi Il convegno si propone di diffondere un approccio inclusivo al tema della disabilità.

L’obiettivo è quello di mantenere la visione unitaria di un Progetto personale di vita, in equilibrio tra l’investimento sulle capacità individuali e l’attenzione verso nuovi bisogni, interrogandosi sempre anche sulla sua sostenibilità nel tempo.

Divulgare e far conoscere la disabilità da un altro punto di vista da coloro che la vivono quotidianamente e che tutto avvenga naturalmente senza dover ogni volta soffermarsi sull’eccezionalità di una presenza disabile, dovendo spiegare la natura della disabilità della persona.

La giornata si concluderà alle 17:30 con un momento conviviale e un aperitivo per salutare i partecipanti. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.