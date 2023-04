Controsoffitto crollato alla Margaritone Spunta striscione del Blocco Studentesco

"Strutture scolastiche fatiscenti, è il momento di agire prima che avvengano conseguenze nefaste" lo urla a gran voce il Blocco Studentesco aretino dopo il crollo di un controsoffitto in una classe della scuola media Margaritone. "Martedì si è sfiorata l’ennesima tragedia, quando il controsoffitto di un’aula è crollato in testa agli studenti provocando il ferimento, fortunatamente di lieve entità, di un ragazzo" tuonano dal Blocco. "Da anni lo denunciamo: le strutture scolastiche si trovano spesso in condizioni fatiscenti e adesso è il momento di agire prima che avvengano conseguenze nefaste scongiurate fino a questo momento esclusivamente dalla casualità" continua la nota. "Il sistema scuola deve essere riformato e il primo passo deve avvenire sul piano strutturale affinché gli studenti possano svolgere l’attività scolastica in sicurezza". In conclusione: "Chiediamo al ministro Valditara di instaurare immediatamente la messa in atto dello stato di emergenza per l’edilizia scolastica, non possiamo perdere più tempo", lo hanno chiesto con uno striscione affisso all’ingresso della scuola.

Il crollo è avvenuto martedì intorno alle 11.30, in un’aula al primo piano dell’istituto. Era il momento del cambio dell’ora, e i ragazzi erano in piedi in attesa del professore della lezione successiva. Uno di loro è stato colpito da alcuni pezzi di cartongesso caduti dal pannello sui cui poggia l’impianto di aerazione. La classe pochi minuti prima aveva segnalata un’anomalia nel pannello che la scuola aveva comunicato agli organi competenti per eventuali controlli. I bidelli nel frattempo avevano spostato i banchi da sotto la parte interessata. Ma poco dopo il pannello si è staccato e ha colpito lo studente 13enne alla testa. La ferita ha comportato due punti di sutura.