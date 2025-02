Contro la Vis in memoria di Vanni

Vincere non solo per la classifica, ma anche per ricordare al meglio l’ex presidente Giulio Vanni, scomparso lo scorso 25 gennaio. Ecco con quale spirito l’Arezzo calcio femminile si prepara alla sfida di questo pomeriggio con calcio di inizio alle 14.30 contro la Vis Mediterranea. Nell’occasione verrà osservato un minuto di raccoglimento con le ragazze di Ilaria Leoni che scenderanno in campo indossando il lutto al braccio. Contro la Vis sarà a disposizione anche Sofia Benedetta Orsenigo, attaccante classe 2005, che dopo aver iniziato la stagione corrente al Cantù, squadra lombarda, è approdata in maglia amaranto. L’occasione per riprendere il cammino è decisamente importante oggi visto che l’avversario è quella Vis Mediterranea ultima della classe, mentre Razzolini e compagne con i loro 22 punti stazionano a metà della graduatoria del girone unico di serie B. Di fatto dopo il passo falso patito contro il Genoa ecco un avversario in difficoltà, ma non per questo da sottovalutare.