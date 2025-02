Conte e Maraia i primi nomi per la panchina

Poco dopo il fischio finale del deludente 0-0 di Gubbio al termine di un’altra brutta prestazione per gioco e atteggiamento, è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Emanuele Troise, che paga un tracollo di prestazioni e risultati senza soluzione di continuità. "Dobbiamo dare una scossa alla squadra e all’ambiente, a costo di prendere decisioni dolorose", aveva detto il direttore Cutolo. E così è stato. Si conclude quindi un progetto tecnico iniziato quest’estate con l’allenatore campano e mai davvero decollato, come non è mai decollato il feeling con la piazza. Cutolo non vuole sentir parlare di traghettatori: il profilo dovrà essere in linea con le ambizioni della società.

I primi nomi che sono circolati sono quelli di Mirko Conte, ex difensore amaranto, al timone della Turris fino a metà dicembre, e quello di Vincenzo Cangelosi, ex Casertana, ma al vaglio ci sono anche altri nomi. Come quello di Ivan Maraia ma anche Marco Zaffaroni, Carmine Gautieri, Michele Pazienza, Massimo Donati, ma anche Cristiano Lucarelli o l’aretino Loris Beoni. Ci sono poi suggestioni che per ora non hanno riscontro: Javorcic, altro ex amaranto con alcune stagioni sopra le righe con Pro Patria e Südtirol qualche anno fa, ma anche Roberto Venturato, una lunga esperienza di successo a Cittadella prima dell’esonero con la Spal, e Vincenzo Vivarini, esonerato dal Frosinone a ottobre.

Per Cutolo, insomma, la giornata odierna sarà di fuoco, tra le ultime ore di calciomercato e la ricerca del nuovo tecnico.

Luca Amorosi