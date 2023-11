Contagi quasi raddoppiati in 7 giorni. Scatta il piano per frenare la corsa

Nell’ultima settimana c’è stata un’impennata di contagi in città. I casi sono saliti in media del 44%, passando da 114 a 165. Un andamento in linea con quello nazionale. E sale anche il numero dei ricoveri: in Toscana, ad oggi, sono 375 le persone in ospedale, 105 in più rispetto alla settimana precedente, +38,9%), di cui 14 (2 in più, +16,7%) sono in terapia intensiva. Negli ultimi sette giorni a livello si sono registrati 2.092 nuovi casi: 654 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.438 con test rapido. In 2.459 sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (255 in più rispetto alla settimana precedente, +11,6%). Sale anche la lista delle vittime, sono 19 i nuovi decessi: 10 uomini e 9 donne con un’età media di 84,8 anni.

Sul fronte della campagna vaccinale, secondo i dati del ministero della Salute, la Toscana è tra le regioni più virtuose. Dal report emerge che oltre il 60% del totale delle dosi somministrate si concentra in 3 regioni: Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, che insieme totalizzano 456.610 richiami eseguiti. Il dato toscano è 110.391 vaccinati. La fascia d’età in cui sono stati somministrati più vaccini riguarda gli over 80 (235.395), seguita dai 70-79enni (222.652) e dai 60-69enni (153.905). In coda la fascia 12-59 anni.