Consorzio di Bonifica e Legambiente: mobilitazione per la pulizia dell’Arno

Arezzo, 20 settembre 2024 – L’unione fa la forza? Allora ecco che ad Arezzo, Puliamo il Mondo e Argini Puliti per la prima volta si incontrano e si alleano per una maxi pulizia dell’Arno.

La grande campagna di sensibilizzazione ambientale, promossa e organizzata da Legambiente Arezzo, in collaborazione con il Comune di Arezzo e il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e le associazioni del territorio, si somma così all’iniziativa voluta dalla Fondazione Arezzo Intour e realizzata in collaborazione con l’associazione T-Rafting.

Protagonista ancora una volta l’Arno, fiume simbolo, attorno al quale, sabato 21 settembre a partire dalle ore 15.30, si mobiliteranno i volontari: decine di persone che, a piedi e in kayak esploreranno acque e sponde per rimuovere plastiche e oggetti abbandonati. Un grande evento per tenere alta l’attenzione sull’ambiente e combattere tutti insieme la piaga dei fiumi-pattumiera.

E’ il messaggio lanciato in occasione della giornata di pulizia che, per la prima volta, si inserisce nella cornice della campagna “Splasticando i fiumi”, sostenuta dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale.

“L'iniziativa non sarà solo un’occasione per pulire, ma anche per riflettere insieme su temi di fondamentale importanza come il rispetto per l'ambiente, la riduzione dei rifiuti e l'adozione di buone pratiche quotidiane che possano contribuire a mantenere il nostro territorio pulito e vivibile”, spiega Ilaria Violin, Presidente di Legambiente Arezzo e aggiunge: “L'obiettivo è quello di aver cura di uno dei luoghi simbolo del nostro territorio, sensibilizzando i partecipanti e la comunità sull'importanza della tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale”.

Di più. Durante l’evento verrà presentata la mappatura del corso d’acqua realizzata dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno con T-Rafting che ha permesso il recupero di quintali di materiali. “La presenza di plastiche e rifiuti nei fiumi è un grave problema ambientale e contribuisce ad aumentare il rischio idrogeologico.

I materiali presenti infatti possono limitare o impedire il deflusso delle acque e compromettere la buona conservazione delle opere presenti. Per questo nel 2024 abbiamo realizzato, in collaborazione con l’Associazione T- Rafting, un monitoraggio dell’Arno dall’acqua: in gommone siamo riusciti ad individuare accumuli di legname e materiali, successivamente raccolti e avviati al corretto smaltimento, in modo da ripristinare le condizioni di sicurezza.

In occasione dell’edizione 2024 di Puliamo il Mondo, presenteremo i risultati di questo lavoro che ha dato ottimi risultati”, spiega la Presidente Serena Stefani. “Come ogni anno il nostro comune ospita questa iniziativa che riscontra sempre un grande successo di partecipazione anche grazie al coinvolgimento delle scuole e del mondo Come amministrazione crediamo fortemente in queste iniziative che si caratterizzano per una loro duplice valenza: ambientale, perché si occupano di ripulire dai rifiuti aree di particolare pregio, ed educativa attraverso la sensibilizzazione dei più giovani al tema della corretta gestione dei rifiuti che ogni giorno produciamo”, commenta l’assessore all’ambiente del comune di Arezzo, Marco Sacchetti.

I volontari che intendono partecipare a Puliamo il Mondo possono presentarsi sabato 21 settembre, a partire dalle ore 15.30, a Ponte Buriano, presso il circolo Cric. Il ritrovo, situato in prossimità dello storico ponte, prevede una giornata all’insegna della cooperazione, in cui grandi e piccoli potranno dare un contributo concreto nella lotta all’abbandono dei rifiuti. Saranno presenti diverse associazioni del territorio, tra cui gli Scout CNGEI, Borghi d’Arno, Cric e T-Rafting, pronte a dare il proprio supporto logistico e organizzativo.

La partecipazione è aperta a tutti: cittadini, famiglie, scuole e chiunque voglia dare una mano per migliorare il proprio territorio. Si consiglia di portare guanti da lavoro, scarpe comode e abbigliamento adatto, mentre tutto il materiale necessario per la raccolta dei rifiuti sarà fornito dagli organizzatori.