Confluenze Reloaded, ecco la rassegna nazionale di poesia

Confluenze 2023 Reloaded, torna la rassegna Nazionale di Poesia della Città di Arezzo. Sono passati 40 anni dalla fondazione del Circolo Culturale Gino Mario Sacchini (1983), che ha animato la vita politica e culturale di Arezzo, e dopo tanto tempo i vecchi componenti hanno immaginato di riproporre quelle esperienze, organizzando alcune iniziative. Una mostra di materiali di archivio sia originali che rielaborati, sia dei sette anni di edizione di "Chimera" che delle ventuno edizioni di "Confluenze". Un convegno culturale con la partecipazione di accademici esperti e cittadini curiosi. Una rassegna di Poesia con letture di poeti noti e sconosciuti, da tutta Italia e da Arezzo. Confluenze Reloaded mira a ricordare un periodo di vita della comunità aretina e a promuovere iniziative sia politiche che culturali per animare il dibattito e il confronto, immaginando di riuscire a coinvolgere i cittadini aretini, giovani e meno giovani; a promuovere un approfondimento sulla situazione attuale della Poesia e sul possibile radicamento diffuso nelle diverse comunità cittadine, anche attraverso la partecipazione di alcuni Poeti di rilevanza nazionale, oltre che giovani Poeti di Arezzo. Il Programmaprevede la Mostra "Chimera e Confluenze" con esposizione di materiali d’archivio, locandine, articoli, fotografie di "Chimera - Mensile di Politica e Cultura della Città di Arezzo" e di "Confluenze - Rassegna Nazionale di Poesia della Città di Arezzo", interventi dal vivo e letture poetiche. Il vernissage: il 24 novembre alle 18, la mostra sarà aperta fino al 3 dicembre da Rosy Boa Galleria di via Cesalpino, 29. Previsto anche il convegno "La Poesia Come Riconoscimento Sociale" con la partecipazione di accademici del settore il 3 dicembre alle 17 nella Sala della Biblioteca "Città di Arezzo" e poi "Confluenze Reloaded" Rassegna Nazionale di Poesia della Città di Arezzo con letture poetiche di autori nazionali e aretini domenica 3 dicembre alle 21 al Teatro Virginian di Via De’ Redi, 12.