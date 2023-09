Confindustria, il corso per diventare professionisti del digitale

Arezzo, 12 settembre 2023 – Si è tenuto stamattina, presso la sede di Arezzo di Confindustria Toscana Sud, l’Open Day per la presentazione del “CORSO ITS CLOUD DEVELOPER – Tecnico Superiore per lo sviluppo di soluzioni web & mobile con tecnologie Cloud”, finalizzato a formare giovani con competenze tecniche per realizzare e gestire lo sviluppo di sistemi software.

Gli studenti al termine del corso saranno in grado di creare e testare applicazioni con tecnologie cloud, arricchendole con funzionalità avanzate di calcolo e di intelligenza artificiale, creare contenuti audio e video con tecnologie 4.0 realtà aumentata e realtà virtuale su dispositivi web e mobile.

Tanti i giovani intervenuti, che hanno assistito alla presentazione del piano di studi del corso e si sono confrontati con Gabriella Gabrielli (Direttrice del corso ITS di Confindustria Toscana Sud), Daniele Simoncini (Docente ITS PRODIGI), Angela Lepore (Hr Director Seco spa) e Giusy Gerlini (Business Partner Seco spa), l’azienda aretina nata nel 1979 e diventata leader nel settore dell’alta tecnologia per la miniaturizzazione di computer e sistemi IoT.

Il corso è promosso da Fondazione ITS PRODIGI, l’Academy toscana dedicata all’informatica e al digitale che organizza percorsi formativi volti a formare tecnici esperti in ambito informatico che rispondono ai reali fabbisogni delle aziende del territorio. Secondo gli ultimi dati del Centro Studi Confindustria, nei prossimi 5 anni le aziende italiane avranno bisogno di 500.000 profili di alta specializzazione scientifico – tecnologica; al tempo stesso esiste un mismatch che interessa un’assunzione su 2, un tasso di disoccupazione giovanile del 25% e 2 milioni di Neet (l’Italia detiene a questo proposito il record europeo).

In questo contesto gli ITS Academy costituiscono un valido strumento per la formazione tecnico-professionale post diploma che fornisce formazione di qualità in linea con i fabbisogni lavorativi delle aziende, in quanto coinvolgono imprese, attori istituzionali ed economici del territorio.

E’ per questo motivo che Confindustria Toscana Sud, insieme alle principali aziende IT toscane è tra i soci fondatori di ITS ACADEMY PRODIGI. I risultati della formazione degli ITS sono brillanti, a dimostrazione dell’efficacia dello strumento: secondo l’ultimo monitoraggio nazionale di INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) sugli ITS di maggio 2023, la percentuale dei diplomati che trova un’occupazione entro un anno dal diploma va dall’86,5% al 100%, a seconda della tipologia del corso.

“Si tratta di un percorso formativo importante, che prevede un numero massimo di 25 partecipanti per una durata di 2000 ore, di cui 1100 in aula e 900 di stage in azienda e che inizierà a fine ottobre 2023 con lezioni giornaliere di 8 ore dal lunedì al venerdì – spiega Gabriella Gabrielli - Il corso, riconosciuto con un titolo di studio di V livello valido a livello europeo, è articolato in moduli didattici che prevedono le relazioni in ambito lavorativo e mondo del lavoro, Smart Industry e Smart Specialisation Strategy, lingua inglese B2, sistemi operativi e cybersecurity, programmazione web, business intelligence e data Analytics, linguaggi di programmazione lato client e lato server, metodologie Devops e Agile, digital media, tecnologie 4.0, realtà aumentata e realtà virtuale.

Le competenze sviluppate possono essere impiegate in tutte le imprese, sia ICT sia in quelle di altri settori, che vogliono dotarsi di personale qualificato per sviluppare le proprie strategie di digitalizzazione.

La prima edizione del corso ITS IOT Developer ha visto la partecipazione di 21 giovani diplomati, che hanno frequentato le lezioni in aula fino a luglio e adesso stanno svolgendo lo stage di 900 ore nelle aziende del territorio – continua Gabrielli - I partecipanti hanno dato valutazioni molto alte ai docenti, all'organizzazione e alle materie studiate durante il corso.

Hanno sottolineato l'approccio molto pratico alla programmazione informatica, avendo appreso con esercitazioni pratiche i principali linguaggi di programmazione utilizzati dalle aziende. I ragazzi termineranno lo stage a marzo/aprile 2024 e poi seguirà l'esame con il rilascio della certificazione di V livello”. E’ possibile consegnare la domanda di partecipazione alla nuova edizione del corso fino al 6 ottobre 2023.