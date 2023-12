Confesercenti, il bilancio di dodici mesi: "Siamo il megafono degli imprenditori"

Sicurezza, formazione, sostegno alle imprese, nuovi servizi e gli eventi per animare il commercio di vicinato. Un 2023 impegnativo quello della Confesercenti. Un anno durante il quale le piccole medie imprese del commercio dei servizi e del turismo hanno dovuto stringere i denti per far fronte a numerose difficoltà. Ma un anno caratterizzato per Confesercenti anche da crescita degli associati. "Un balzo in avanti significativo, in un periodo durante il quale non si registra una crescita numerica delle aziende. Apprezzato, dagli associati, il corso di marketing digitale che Confesercenti ha omaggiato agli iscritti per offrire un’occasione di crescita professionale utile a sviluppare conoscenze e ad accrescere l’immagine dell’azienda e le vendite" spiega la direttrice Valeria Alvisi.

Da segnalare anche l’apertura "Del Franchising point, continua Alvisi, è il nuovo sportello attivato per un modello di commercio moderno. Un’opportunità per gli imprenditori che intendono affacciarsi in un sistema vincente e professionale. Siamo orgogliosi di aver attivato assieme con la Securshop l’utile strumento antirapina che permette di creare un filo diretto con le centrali operative delle Forze dell’Ordine". Ed è stata proficua ed intensa anche l’attività sindacale su più fronti.

"Per il prossimo anno sarà necessario un alleggerimento più sostanziale del peso del fisco ed è questa la sfida che Confesercenti cercherà di portare avanti a livello nazionale. A livello locale continueremo a fare da tramite con le amministrazioni comunali per fare da megafono alle richieste degli imprenditori" commenta il presidente Mario Landini.