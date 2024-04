Confermato l'accordo tra sindacato pensionati lavoro autonomi e pensionati Cgil Cisl e Uil

Arezzo, 8 aprile 2024 – E’ stato presentato stamani il Patto siglato da Cupla, il Coordinamento dei pensionati del lavoro autonomo, e dai sindacati pensionati di Cgil, Cisl e Uil.

Alla conferenza stampa sono intervenuti Silvano Fei Presidente Pensionati Cupla e CNA, Domenico Badii Presidente Pensionati Confartigianato, Claudio Magi Presidente 50&PIù Arezzo Pensionati Confcommercio, Domenico Baldi Presidente Pensionati Cia, Angiolino Mancini Presidente Pensionati Confagricoltura, Giancarlo Gambineri , Segretario Pensionati Cgil; Fabrizio Fabbroni, Segretario Pensionati Cisl e Cesare Farinelli dei pensionati Uil.

Il Patto è finalizzato all’applicazione del Regolamento Usl sulla gestione delle strutture residenziali RSA e dei Centri Diurni per anziani non autosufficienti, e in particolare dell’articolo che prevede la costituzione di un organismo di rappresentanza del quale faccia parte un membro designato dalle organizzazioni sindacali dei pensionati.

Tra le funzioni del Comitato vi sono la partecipazione degli ospiti alla vita comunitaria, la possibilità di dare proposte e suggerimenti ai responsabili delle strutture, la valutazione dei bisogni relazionali degli anziani ospiti ed infine il controllo del regolare svolgimento delle attività.

Cupla e sindacati pensionati Cgil, Cisl e Uil hanno concordato, con il Patto presentato questa mattina, i criteri di rappresentanza unitaria e di alternanza nei Comitati di Rsa e Centri Diurni.