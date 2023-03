Confermati i buoni spesa per i neo genitori

ANGHIARI

Sostenere le famiglie che decidono di avere figli attraverso un contributo economico che rappresenti un segnale di vicinanza e sostegno ai genitori dei neonati nel Comune di Anghiari.

E’ questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale che dopo aver erogato i buoni spesa alle famiglie con bambini nati fino al primo marzo 2022, ha deciso di rinnovare l’impegno stanziando un contributo economico "una tantum", sempre sotto forma di buoni spesa, destinato a tutti i genitori residenti con figli nati nel periodo che va dal 2 marzo 2022 al 6 aprile. I contributi saranno erogati ai genitori che compileranno e presenteranno l’istanza entro le ore 13 del prossimo 7 aprile, seguendo le modalità indicate nel sito internet del Comune di Anghiari.

I voucher saranno assegnati per ogni figlio nato, indipendente dalla situazione economica e reddituale del nucleo familiare e potranno essere spesi negli esercizi commerciali del comune di Anghiari che avranno sottoscritto apposita convenzione e per un’ampia gamma di beni di uso comune non necessariamente destinati ai bambini. "Ormai il problema delle "culle vuote" è un’emergenza nazionale e non possiamo pensare che si risolva attraverso le famiglie straniere, visto che anche gli immigrati fanno sempre meno figli – ha spiegato il consigliere con delega alle politiche sociali Laura Taddei (nella foto) – per questo come comune abbiamo da tempo voluto mettere un focus sulla natalità col Bonus bebè".