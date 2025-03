Conferenza sul tema "Libertà e voto: due facce della stessa medaglia" si è tenuta sabato scorso nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi di Sansepolcro. La conferenza, organizzata in interclub da Lions Club Sansepolcro, Rotary Club Sansepolcro, Inner Wheel Club Sansepolcro, Fidapa Altavalle del Tevere e Soroptimist Club Sansepolcro, con il patrocinio gratuito del Comune di Sansepolcro, ha avuto come moderatrice la professoressa Valeria Tani e come relatori il dottor Francesco Loschi, il professor Andrea Franceschetti e la dottoressa Paola Vannini. Franceschetti, con il suo stile proverbialmente appassionato e coinvolgente, ha raccontato ai presenti una storia fatta di parole, poi si è rivolto ai ragazzi: "La direzione della vostra vita dipende dai due vettori, "voi stessi" e "il contesto in cui vivete". E il contesto in cui vivete dipende da chi vi rappresenta: andate a votare, quindi, e siate determinanti per voi stessi".