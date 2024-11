Confcommercio, torna il corso "turista a casa tua"

Arezzo, 15 novembre 2024 – Gli imprenditori riscoprono la cultura locale grazie a "Turista a casa tua", il ciclo formativo gratuito ideato da Confcommercio Firenze-Arezzo che mercoledì 20 novembre torna a Cortona.

L’iniziativa, pensata per valorizzare il territorio e coinvolgere commercianti e comunità locale nella riscoperta delle sue eccellenze culturali e produttive, è in collaborazione con il Comune di Cortona, We Are Cortona, Itinera, Aion Cultura e Together in Tuscany.

Il programma, che unisce arte, storia e tradizione, avrà inizio alle ore 15 con la visita al Palazzone, dove i partecipanti potranno scoprire i tesori legati a Luca Signorelli, tra i più influenti artisti del panorama cinquecentesco in Italia, e il suo allievo Tommaso Bernabei, detto il Papacello, che a Roma collaborò con Giulio Romano.

L’approfondimento permetterà di conoscere la storia e il significato delle opere custodite in questo luogo suggestivo costruito nel XVI secolo come residenza nobiliare, oggi tappa imperdibile di Cortona.

Successivamente, la giornata proseguirà nell’Azienda Agricola Salvadori, dove sarà possibile degustare bruschette con olio nuovo, un simbolo dell’eccellenza gastronomica della Valdichiana.

Il corso è gratuito e a posti limitati, un'opportunità esclusiva per i commercianti e i membri della comunità locale di riscoprire le proprie radici e diventare promotori del territorio.

“Questo progetto non è solo un’opportunità formativa, ma anche un’occasione per creare un legame ancora più profondo tra i commercianti, la comunità locale e il nostro straordinario territorio - commenta Carlo Umberto Salvicchi, responsabile delegazione di Confcommercio Valdichiana - attraverso queste esperienze, possiamo riscoprire le nostre radici e farne un punto di forza per il turismo e l’economia locale.

Invitiamo tutti a partecipare con entusiasmo a questo appuntamento, certi che sarà un momento di grande valore per tutti.” Per partecipare al corso “Turista a Casa Tua” è necessario iscriversi contattando lo 0575 603231 o inviando una mail a [email protected] o [email protected].