Confartigianato incontra i candidati a sindaco di Laterina Pergine

Arezzo, 05 maggio 2023 – “Con Michele Gragnoli e Jacopo Tassini abbiamo avuto due incontri molto proficui”. Lo ha detto Daniele Beligni presidente area Valdarno di Confartigianato, a seguito del faccia a faccia con i due candidati a sindaco del comune di Laterina Pergine Valdarno. La cittadina valdarnese, a metà maggio, sarà infatti chiamata ad eleggere il primo cittadino e il consiglio comunale. “Il colloquio con i candidati è stato mirato sui temi del territorio e del suo sviluppo. Da parte nostra abbiamo esposto le problematiche e le opportunità del nostro settore, dall’altra abbiamo ricevuto risposte programmatiche da parte dei due candidati”, ha aggiunto Beligni. Gli incontri sono stati utili per ribadire la grande potenzialità del Comune di Laterina Pergine Valdarno, dovuta anche alla fusione dei due centri, che Confartigianato si augura possa continuare a dare risultati importanti in termini di economicità, efficienza ed opportunità di finanziamenti. Questo l’auspicio di Laura Berneschi, presidente del comitato comunale dell’associazione di categoria.

Si è parlato molto di “comunità energetiche”, tema strategico nel campo del risparmio energetico e dell’economia circolare. “Il nostro augurio – ha aggiunto Berneschi – è che chiunque governerà il comune nei prossimi cinque anni si faccia carico, così come succede in altre realtà, di avanzare progettualità che vedano lo stesso municipio al centro delle comunità, in modo da avviare un processo virtuoso che sia in grado di razionalizzare al massimo le opportunità derivanti dagli incentivi previsti”. Tema del confronto anche il Pnrr.

L’augurio di Confartigianato è che si possano spendere le risorse indirizzandole in settori che siano moltiplicatori economici quali la piccola e media impresa rappresentata in gran parte da Confartigianato. “Speriamo che i candidati portino avanti proposte relative alle infrastrutture strategiche di cui quella porzione del Valdarno ha estrema necessità – ha concluso Beligni – Da non lasciare indietro il turismo e tutto l’indotto generato da un settore che sempre più vede il nostro territorio protagonista”. Ed infine l’augurio di tutta l’associazione “affinché la campagna elettorale continui a mantenere toni appropriati, necessari per affrontare un dibattito concreto e focalizzato sulle esigenze di cittadini ed imprese”.