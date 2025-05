Confartigianato, esternalizzazione di manodopera: appalti, distacchi e patente a crediti

Arezzo, 26 maggio 2025 – Un momento di confronto concreto e operativo tra le imprese e l’Ispettorato del Lavoro di Arezzo: è questo l’obiettivo del convegno “Esternalizzazione di manodopera: appalti, distacchi e patente a crediti”, promosso da Confartigianato Imprese Arezzo, in programma giovedì 29 maggio alle ore 16.30 presso la Sala Eventi Confartigianato in via Tiziano 32, Arezzo.

L’iniziativa nasce per fare chiarezza sugli adempimenti richiesti alle imprese dal Decreto Legge 19/2024, che introduce importanti novità, in particolare per il settore dell’edilizia e per tutte le realtà produttive coinvolte nell’esternalizzazione della manodopera, tra cui distacchi, appalti e il nuovo sistema della Patente a Crediti nei cantieri.

I lavori saranno introdotti da Dina Musio, Direttrice dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Arezzo, e da Martina Grazzini, Responsabile provinciale Gestione del Personale di Confartigianato Arezzo. Interverranno poi la Dr.ssa Angela Menci, Responsabile Processo Vigilanza, e la Dr.ssa Laura Rossi, Ispettore del Lavoro.

Durante il convegno verranno analizzati nel dettaglio i nuovi obblighi normativi e le relative sanzioni, con l’obiettivo di fornire risposte chiare e operative agli imprenditori. Ampio spazio sarà dedicato alla “Patente a Crediti”, che qualifica imprese e lavoratori autonomi nei cantieri in base a un sistema di punteggio legato soprattutto alla sicurezza.

In caso di punteggio inferiore ai 15 crediti, scatta l’impossibilità di operare e l’applicazione di sanzioni amministrative e l’esclusione da appalti pubblici. Sarà inoltre approfondita la disciplina relativa ad appalti e distacchi di personale, con particolare attenzione agli obblighi di committenti e appaltatori, e alle responsabilità condivise che la normativa stabilisce.

Con questo evento Confartigianato vuole offrire alle imprese un’occasione utile per comprendere al meglio le novità legislative e attrezzarsi per affrontarle correttamente. Un confronto diretto con l’Ispettorato del Lavoro che punta a rafforzare il dialogo e a evitare disinformazione e interpretazioni errate.

La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la registrazione attraverso il modulo disponibile online. Per informazioni è possibile contattare Confartigianato Arezzo al numero 0575 3141.