Confagricoltura Arezzo: bene Giansanti al vertice del Copa

Arezzo, 1 ottobre 2024 – Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura, è stato nominato al vertice del Copa, il Comitato delle organizzazioni professionali agricole.

L’organo che rappresenta oltre 22 milioni di agricoltori europei è la più rappresentativa ed influente organizzazione per la tutela del comparto agricolo. «Le mie congratulazioni al presidente Giansanti per la sua nomina al vertice del Copa - dichiara Carlo Bartolini Baldelli, presidente di Confagricoltura Arezzo - questa elezione certifica la credibilità e l’autorevolezza sua e dell’organizzazione che rappresenta in Italia.

Sono certo che saprà portare anche le istanze dei nostri territori sui tavoli Europei. E’ lì, infatti, che ormai si giocano le partite più importanti per il comparto agricolo. Dalla riforma della Pac agli accordi di reciprocità con i paesi extra Ue.

La tutela del reddito degli agricoltori sarà la grande sfida delle future politiche europee. L’elezione di Giansanti e’ una vittoria importante per tutto il sistema agricolo italiano che, dopo ben 30 anni, esprime nuovamente un presidente in Europa».

Tra i suoi obiettivi il Copa ha tra l’altro quello di promuovere politiche e iniziative strategiche finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo multifunzionale delle aziende agricole e di partecipare ad ogni piattaforma internazionale di comparto che promuova le posizioni e gli interessi degli agricoltori europei.