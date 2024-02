Concorso Piero della Francesca: il galà della danza al teatro Petrarca

Un gran galà della danza al teatro Petrarca. Oggi è in programma la decima edizione del concorso "Piero della Francesca" che, organizzato dall’associazione culturale Progetti per la Danza, vedrà centinaia di allievi e allieve di scuole di tutta Italia alternarsi sul palco del più prestigioso teatro cittadino davanti a una giuria con maestri e coreografi di spessore internazionale. L’evento è nato nel 2013 per fornire un’occasione di confronto e valorizzazione delle giovani promesse del mondo della danza attraverso il conferimento di borse di studio per l’accesso a accademie o centri di formazione, riuscendo rapidamente a consolidarsi tra gli appuntamenti più attesi e partecipati della penisola. Il concorso sarà aperto alle 10 dalla gara dedicata a bambini, composizioni coreografiche e gruppi hip-hop che verranno giudicati da esperti del settore quali Stefania Pace, Gianni Santucci e Luca Lupi. Il pomeriggio sarà poi scandito da un incalzante alternarsi di balletti individuali e di gruppo che daranno vita a una spettacolare maratona coreutica che rappresenterà un inno anche alla ricchezza e alla varietà della danza nelle sue diverse declinazioni tra classico, neoclassico, modern e contemporaneo. Le singole esibizioni verranno valutate dalla giuria composta da maestri, esperti e coreografi quali Lula Abicca, Sveva Berti, Christian Carubelli, Lienz Chang, Matteo Levaggi e Raffaele Irace che, oltre a condividere consigli volti al miglioramento delle performance, assegneranno i riconoscimenti in palio. Il concorso "Piero della Francesca" è finalizzato a fornire opportunità di crescita per gli allievi più meritevoli, sostenendone i percorsi artistici: tra i premi previsti, in quest’ottica, rientrano borse di studio per il campus internazionale InDanza&InArte, per il Molinari Art Centre di Roma, Barcellona Dance Experience o il festival Solocoreografico di Francoforte. Condotto da Marzia Fontana e patrocinato dalla Fondazione Guido d’Arezzo, l’evento è aperto a tutti.