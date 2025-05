Concorso musicale Calcit. Il Mercatino in concerto

Non solo il Mercatino dei Ragazzi che si è svolto domenica 11 maggio in zona Eden, torna il Mercatino in concerto, con la 31° edizione della rassegna musicale Calcit e il 25° concorso Gianfranco Barulli, l’appuntamento sarà da oggi 13 al 25 maggio al Circolo Artistico di Corso Italia ad Arezzo per una nuova la raccolta fondi in favore del Calcit.

Si parte stasera alle 21 al Circolo Artistico con il Coro Cantori di Vita diretto da Gianna Ghiori, al piano Lorenzo Magi, si esibiranno il soprano Elisabetta Materazzi, al piano Anna Liberatori e Francesco Barducci. Domani i concerti ripartono alle 21: spazio ad Angel’s Pop Cor diretto da Maria Grazia Donati, è la serata dei premi speciale Combinata e Maria Grazia Papini, in scena Lorenzo Calbi al piano, Germana di Santolo canto e David Calvarese al piano. Giovedì 15 si parte sempre alle 21 con il Coro Vocinsieme diretto da Anna Seggi, ci sarà il Vocale Tourdion diretto da Stefania Barberi e letture dall’ultimo libro CartoLiriche di Cinzia della Ciana, poi Sofia Ungurenau e Alessandro Segantini al canto, premio Speciale Silvano Grandi.

La rassegna prosegue venerdì 16 maggio alle 21 con la Nova Schola Cantorum di Saione diretta da Patrizia Capacci, al piano Maria Grazia Donati, Francesco Vella alla batteria, Marco Gioia e Giulia Cecchi al piano.

Sabato 17 maggio alle 21 si esibirà il soprano Maria Angelica Rossi al piano Filippo Franceschini, poi Valeria Esposito al violino. Quindi spazio a Vittoria Cherubini al flauto, Carolina Luzi al violino e Nicholas Ceragioli al piano. Domenica 18 maggio alle 16 da Buckingham palace arriva il flautista di Re Carlo Marco Baragli accompagnato al piano da Anna Delli Muti, con Hayak e Elisabeth Khanbekyan al violino.

Finale del 23esimo concorso Calcit Barulli domenica 25 maggio dalle 10,30. Appuntamento al teatro Petrarca con il direttore artistico Greta Palazzini e il Presidente Claudio Santori, sarà assegnato l’ottavo premio Città di Arezzo alle 16,30 offerto dal Comune.

E ancora, il 25 maggio alle 21 sempre al teatro Petrarca in scena l’Orchestra Sinfonica del Calcit diretta da Carmelo Giallombardo, in programma musiche di Haydn e Mozart con Alberto Cingolani e Olimpia Pelletier.

Angela Baldi