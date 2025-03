Concorso “Art Bonus 2025”. Il Comune di San Giovanni di nuovo in lizza

Arezzo, 12 marzo 2025 – Per il secondo anno consecutivo, il Comune di San Giovanni Valdarno è stato selezionato per il prestigioso concorso Art Bonus 2025, grazie alla mostra “Bizzarro e capriccioso umore. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea”. Il concorso, organizzato dal Ministero della Cultura in collaborazione con Ales Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC, ha l’obiettivo di valorizzare il lavoro di istituzioni e mecenati che, attraverso questa misura fiscale, contribuiscono al recupero e alla promozione del patrimonio culturale italiano. Questa mattina, lunedì 10 marzo, è stata pubblicata la lista dei progetti selezionati per il concorso Art Bonus 2025, e San Giovanni Valdarno figura nuovamente tra i partecipanti. La mostra candidata, promossa dall’Amministrazione comunale tra il 2023 e il 2024, fa parte del progetto “Terre degli Uffizi”, nato dalla collaborazione tra Le Gallerie degli Uffizi e la Fondazione CR Firenze, nell’ambito delle rispettive iniziative Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei.

Il concorso è un’importante occasione per sensibilizzare il pubblico sull’Art Bonus e riconoscere il valore di chi, grazie alle donazioni, permette la realizzazione di interventi culturali di rilievo. Ogni anno, sul portale governativo Art Bonus, vengono selezionati progetti che hanno completato con successo la loro raccolta fondi nell’ultimo anno. Questi vengono poi inseriti in una sezione dedicata al concorso, dove il pubblico può votarli in una prima fase online, seguita da una fase finale che si svolge sui social. Da oggi, 10 marzo, fino alle 12:00 del 14 aprile, è possibile votare per i progetti selezionati tramite la piattaforma Art Bonus. La mostra “Bizzarro e capriccioso umore. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea” può essere votata direttamente a questo link.

Il sindaco Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi hanno espresso il loro entusiasmo per questa nuova candidatura: “Essere selezionati per il secondo anno consecutivo è un grande onore, soprattutto perché ancora una volta il nostro progetto riguarda l’arte, le mostre e i musei. Indipendentemente dall’esito finale, questa candidatura rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto dall’Amministrazione, che negli ultimi anni ha organizzato esposizioni di grande successo, in collaborazione con partner prestigiosi come Le Gallerie degli Uffizi e la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Grazie all’Art Bonus, abbiamo avuto la possibilità di portare nella nostra città opere d’arte di straordinario valore e di rafforzare il ruolo del Museo delle Terre Nuove, trasformandolo in un punto di riferimento per mostre di alta qualità. Questo riconoscimento ci sprona a continuare su questa strada, consapevoli dell’impegno e delle risorse necessarie per realizzare eventi culturali di questo livello.”

Il concorso Art Bonus prevede due categorie: “Beni e luoghi della cultura”, in cui rientra il progetto di San Giovanni Valdarno; “Spettacolo dal vivo”. Ogni persona può esprimere una sola preferenza per ciascun progetto in gara, con i voti visibili in tempo reale sulla piattaforma. La seconda fase del concorso si terrà sui social media nella giornata di martedì 15 aprile 2025, dalle 8:00 alle 20:00. Questo “Click Day” sarà determinante per la classifica finale: i 30 progetti finalisti si sfideranno a colpi di like su Facebook e Instagram tramite i post ufficiali pubblicati sui profili Art Bonus. Saranno conteggiati solo i "Mi piace" sui post originali, mentre eventuali reazioni nei commenti o su post di terze parti non verranno considerate. I voti delle due fasi verranno sommati e la classifica finale sarà annunciata direttamente dal Ministero della Cultura.