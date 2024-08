Conclusi i Campi di Volontariato promossi da Legambiente Valdarno

Arezzo, 26 agosto 2024 – Nella giornata di ieri, sul lago di San Cipriano, è terminato il Campo di Volontariato promosso da Legambiente “Un lago, una miniera, una storia” . C’è stata una risposta importante: in genere i Campi di “di prossimità” raccolgono adesioni da parte di volontari che risiedono nel territorio ed invece a San Cipriano sono arrivati anche da Roma e Genova, oltre naturalmente che dal Valdarno. Come hanno spiegato gli organizzatori, un segnale che la proposta ha incuriosito anche chi non conosce o conosce solo parzialmente la storia di questo angolo di Toscana: un sito minerario dove per oltre 120 anni veniva estratta la lignite. Il circolo di Legambiente del Valdarno Superiore ha cercato di condensare in 3 giorni di attività l’esperienza del Campo “di prossimità” per prendersi cura di questo luogo e valorizzare anche il territorio circostante attraverso un lavoro di raccolta rifiuti nell’area fruibile intorno al lago, la sistemazione e pulizia delle sponde, dell’area attrezzata e di ripristino ambientale al quale ha partecipato la ”Associazione “Protezione Civile di Montevarchi”.

Sabato 24 si è tenuta una escursione attraverso l’area della ex bacino minerario, condotta dal Gruppo Trekking Bagno a Ripoli dall‘Associazione ”Amici della miniera”, fino al museo di Castelnuovo d'Avane. Legambiente ha voluto ringraziare i soci Coop di Montevarchi e San Giovanni e soprattutto il Comune di Cavriglia, che ha patrocinato e sostenuto il campo, anche con l’ingresso al museo delle miniere e del territorio “Mine”. Il circolo Legambiente Valdarno farà tesoro di questa esperienze che, insieme a quella del Campo residenziale dal 27 luglio al 3 agosto “Sua maestà il Pratomagno” a Poggio di Loro sulla valle del Ciuffenna, intende riproporre in modo più articolato ed esteso anche il prossimo anno. Ha rappresentato infatti un’ opportunità di crescita culturale e di arricchimento personale attraverso un progetto di volontariato ambientale. In Pratomagno. Il Circolo di Legambiente del Valdarno Superiore, intitolato alla memoria della storica ex-presidente Loredana Carminati, ha tra i temi fondamentali la formazione in ambito scolastico ed extrascolastico, iniziative di raccolta rifiuti nel territorio all’interno della campagna Puliamo il mondo e il lavoro di approfondimento legato al tema delle ecomafie.