Conclusi gli interventi della nuova rotatoria di Sansepolcro: sicurezza e illuminazione

SANSEPOLCRO

L’ultima rotatoria, quella di via Tiberina Sud, è a posto anche con la segnaletica e l’illuminazione e vi sarebbero già alcune aziende interessate a occuparsi dello spazio circolare interno, il cui diametro misura 32 metri, che al momento è colorato dal verde dell’erba. Lo si è appreso ieri mattina dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici del Comune di Sansepolcro, Riccardo Marzi, che era sul posto per illustrare i lavori eseguiti assieme ai due tecnici del Comune, l’ingegner Paolo Quieti e il geometra Pietro Santi. "Ci sono in effetti due-tre aziende che hanno già avanzato una manifestazione di interesse – ha detto Marzi – e quindi le prenderemo in considerazione: d’altronde, si tratta del biglietto da visita immediato della città per chi esce dal confine umbro ed entra in territorio toscano, quindi comprendo bene questa esigenza di visibilità. Sul piano della sicurezza, crediamo che la rotatoria possa risolvere almeno due problematiche: quella di un traffico che – dati alla mano – registra un passaggio giornaliero di oltre 6mila veicoli lungo la vecchia statale 3 bis e quella della pericolosità del vicino incrocio per chi deve immettersi dalla traversa della zona residenziale nella strada principale; adesso, chi in uscita deve andare verso Sansepolcro oppure verso San Giustino imbocca la rotatoria e non più lo spartitraffico. Un maxi intervento che abbiamo fortemente voluto come amministrazione comunale con la realizzazione di opere capaci di permettere una viabilità più fluida e sicura in due punti nevralgici locali".

Sicurezza significa anche adeguata illuminazione e piccoli salvagenti per i pedoni, quindi ogni accorgimento è stato adottato". Ma c’è un’altra novità che riguarda la disciplina varia appena 300 metri prima della rotatoria per chi viaggia verso sud: subito dopo l’attraversamento del ponte sul torrente Afra, è stata allargata la sede stradale con la creazione di una mini-corsia per chi deve svoltare verso sinistra.