Concerto finale di R.I.S.V.A. in Musica. Studenti valdarnesi protagonisti

Arezzo, 11 giugno 2025 – Si terrà sabato 14 giugno alle ore 21 in piazza Marsilio Ficino il concerto finale di “R.I.S.VA in Musica sotto le stelle”, il grande evento musicale della rete degli Istituti scolastici del Valdarno Superiore, alla sua quarta edizione e per la prima volta ospitato a Figline e Incisa Valdarno.nL’ingresso è gratuito e l’evento vedrà la partecipazione di numerose scuole del territorio: dai licei “Giovanni da San Giovanni” (scuola capofila) agli Istituti Comprensivi e Superiori dei Comuni di Cavriglia, Bucine, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Castelfranco Piandiscò, Terranuova Bracciolini, Levane, Figline, Incisa, Reggello, Rignano, Pontassieve e Loro Ciuffenna. L’iniziativa è promossa dalla rete R.I.S.VA con il supporto del Comune di Figline e Incisa Valdarno e si avvale della collaborazione di docenti e professionisti del settore musicale.

“R.I.S.VA in Musica” rappresenta un punto di riferimento per la formazione musicale degli studenti del Valdarno, con eventi che valorizzano l’educazione musicale come strumento di crescita personale e inclusione. L’edizione 2025 introduce una grande novità: la prima esibizione dell’Orchestra dei Maestri di Musica delle scuole della rete, accanto a ensemble orchestrali, cori, melodramma, musica digitale e un coro in LIS (Lingua dei Segni Italiana). A rendere ancora più speciale la serata sarà la collaborazione degli studenti dell’indirizzo Moda dell’I.S.I.S. “Valdarno”, che hanno realizzato i costumi per i bambini del Coro del Melodramma. La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Valerio Pianigiani, di Ernesto Pellecchia (Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana), di Susanna Pizzuti (Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze), di Lorenzo Pierazzi (Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo) e del prof. Vincenzo Vespri, consigliere del Ministro dell’Istruzione e del Merito. Seguiranno le esibizioni musicali dirette da Andrea Turini (direttore artistico), con la partecipazione dei maestri Mirio Cosottini, Massimo Melani, Alessandro Papini e Paolo Corsi.

“Siamo felici di ospitare a Figline e Incisa Valdarno questo importante evento della rete scolastica valdarnese – ha dichiarato il Sindaco Valerio Pianigiani –. La scuola deve riconoscere e promuovere il diritto di ogni studente a esprimere la propria creatività, portandola fuori dalle aule e dentro le piazze. La musica, come l’arte, appartiene a tutti e deve essere accessibile a tutti. Vogliamo che le voci dei nostri giovani risuonino nei luoghi simbolo della città, per fare della cultura un patrimonio condiviso che unisce e ispira”.