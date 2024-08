Concerto di musica sacra a Soffena

Arezzo, 23 agosto 2024 – L'evento è organizzato dal Comune di Castelfranco Piandiscò, in collaborazione con la Direzione regionale Musei nazionali Toscana. Un concerto di musica sacra corale nella stupenda cornice dell'Abbazia di San Salvatore a Soffena, in programma il 1° settembre prossimo alle ore 21,15. Soffena, appena fuori l'abitato di Castelfranco di Sopra, fu costruito nell'XI secolo sulle rovine di un antico castello, appartenuto alla famiglia degli Ubertini di Arezzo e di cui restano tracce nella base della torre campanaria della successiva badia e oggi, dopo numerose trasformazioni, conserva ancora importanti affreschi del periodo tardo gotico e del primo Rinascimento. L'ensemble corale che eseguirà il concerto porta il nome di EstroInCanto ed è composto da sei voci femminili.

EstroInCanto è un sestetto vocale femminile costituitosi a maggio 2023 da un'idea di Bianca Mazzini, coordinatrice del gruppo per la tecnica vocale. Trattasi di cantanti accomunate da una grande passione per la vocalità d'insieme, maturata individualmente negli anni attraverso vari percorsi di studio e di attività concertistica nel campo della musica antica, classica e gospel, in collaborazione con formazioni sia amatoriali che semiprofessionistiche. Il gruppo, con sede a Vaggio di Reggello (FI), costituisce un unicum in Valdarno e svolge la propria attività come volontariato culturale rivolto alla valorizzazione della coralità femminile e alla divulgazione della musica di qualità: esegue prevalentemente repertorio sacro a cappella, dal canto gregoriano al contemporaneo, con alcuni arrangiamenti scritti appositamente per l'ensemble da Tiziana Nuti. L'estro è l'ispirazione, è lo slancio immaginativo che guida l'arte, in particolare la musica. Non è solo questione di talento, è anche passione, dedizione e soprattutto emozione nell'esprimere qualcosa di bello e profondo attraverso il canto. . La Pieve romanica di Soffena risale all'anno mille ma nel 1700 fu destinata ad uso agricolo, disperdendo i tratti originari. Dopo il 1960 lo Stato acquistò l'immobile e iniziò l'opera di riqualificazione, che ha riconsegnato alla comunità uno dei luoghi artistici più straordinari di questo angolo di Toscana. Un vero e proprio gioiello location prestigiosa del concerto.