Arezzo, 8 luglio 2019 - Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ad Arezzo, in via Marco Perennio. L'uomo ha perso il controllo dell'auto finendo nelle acque del torrente Castro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che anno recuperato il ferito e lo hanno affidato al personale sanitario del 118 per il trasporto in ospedale.

